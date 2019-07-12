"Лікарі цього робити не будуть!" Супрун виступила проти кастрації педофілів

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун виступила проти введення примусової хімічної кастрації педофілів.

Відповідний пост з'явився на її сторінці у Facebook. Чиновниця заявила, що, прийнявши проект закону № 6449, депутати Верховної Ради "стали жертвами майстерної передвиборної маніпуляції".

Як зазначила вона, Україна стане першою державою в світі, яка перетворить лікування покарання.

Ілюстрація. Покарання педофілів Колаж

"Педофілію... дійсно лікують хімічною кастрацією, але тільки в комплексі з іншими методами. Депутати ж проголосували за те, щоб зробити хімічну кастрацію методом покарання всіх людей, які вчинили злочини сексуального характеру відносно неповнолітніх. Не всі, хто вчиняють такі злочини, мають психічну хворобу. Дослідження показують, що тільки половина таких злочинів скоєна педофілами", – пояснила вона.

Супрун назвала прийнятий закон антигуманним, а його норми такими, які суперечать конституційним правам людини.

"Якщо цей закон набуде чинності, Україна матиме позови до Європейського суду з прав людини. Отже, гроші платників податків будуть витрачатися на компенсацію ґвалтівникам. Адже вже зараз очевидно, що це буде визнано порушенням прав", – додала вона.

В.о. міністра також вказала на те, що закон пропонує ввести відкриті реєстри педофілів, проте не визначає, за якими принципами вони повинні працювати.

"Це ще одна ознака того, що законопроект є дешевим популізмом, а не системним вирішенням проблеми. Відкриті реєстри можуть нашкодити самим жертвам сексуального насильства", – написала Супрун.

"Сподіваюся, що президент не підпише цей закон. Тому лікарі не будуть здійснювати антигуманне "лікування", яке суперечить їх професійній етиці", – підсумувала вона.

Нагадаємо:

Верховна Рада проголосувала за посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, які не досягли статевої зрілості.

Згідно з новим законом, крім позбавлення волі від 10 до 15 років за зґвалтування малолітніх, вводиться примусова хімічна кастрація.

У Верховну Раду було подано два законопроекти – № 6449 і 6607, останній поставили на розгляд парламентом після того, як петиція за законопроект набрала потрібну кількість голосів.

У другому документі передбачається добровільна хімічна кастрація і створення закритого Єдиного реєстру злочинців, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього.

Доступ до реєстру пропонувалося відкрити тільки керівникам дитсадків, шкіл, позашкільних навчальних закладів, дитячих медустанов або інших організацій, які надають послуги неповнолітнім.

Як писав OBOZREVATEL, раніше юрист-кримінолог Ганна Маляр назвала законопроект № 6449 "популістським текстом". Вона підкреслила, що хімічна кастрація не може бути примусовим методом покарання.

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