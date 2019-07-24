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Лікарі пояснили, чому не можна пропускати сніданок

3.7т Читати матеріал російською

Якщо пропускати сніданок, то це може привести до ризику ожиріння у підлітка, а також до передчасного розвитку діабету 2-го типу і серцево-судинних захворювань.

Про це сказано в дослідженні вчених з Медичної школи Університету Сан-Паулу в Бразилії, передає MedicalXpress.

В ході дослідження були вивчені дані 3528 підлітків у віці від 12,5 до 17,5 років, які проживали в десяти великих містах Європи, а також про 991 бразильського підлітка 14-18 років. Це дозволило вивчити зв'язок між способом життя дітей, включаючи рівень фізичної активності і раціон харчування, і ризиком різних захворювань. При цьому враховувався індекс маси тіла, зростання, обхват талії і відношення талії до зросту.

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Дієтолог розкрила небезпеку пропуску сніданку

За словами вчених, серед всіх типів поведінки, пов'язаних з вживанням їжі, найсильніша кореляція з ознаками ожиріння спостерігалася у частоти пропусків сніданку. У хлопчиків, що не снідали, середня довжина талія була на 2,13-2,61 сантиметри більше, ніж у тих, хто їв вранці. У дівчаток – на 1,97 сантиметра. Середній індекс маси тіла також виростав, навіть незважаючи на здоровий сон.

Сніданок

Сніданок

pixabay.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, названий популярний сніданок, який може нашкодити здоров'ю.

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Теги
їжа харчування здоров'я діабет
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