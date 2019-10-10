Лікарка заявила про небезпеку відмови від солодкого

Повна відмова від цукру загрожує проблемами з печінкою, тромбозом, артритом, а також розвитком депресії.

Про це заявила дієтологиня Олена Толоконникова, передає АИФ. За повної відсутності цукру в людини погіршується робота мозку і з'являються проблеми з пам'яттю.

За словами лікарки, шматочок шоколадки після обіду піде на користь організму. Найменше шкоди фігурі завдадуть сухофрукти, цукати і зефір.

У разі повної відмови від цукру, його необхідно замінити вживанням буряка, болгарського перцю, цвітної капусти, цибулі та кукурудзи.

Цукор Цензор

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня розповіла, чим шкідливі або корисні замінники цукру.

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