Скандал із лікарем-сепаратисткою у Києві: у МОЗ поставили крапку

Лікаря-онколога Анну Губарєву, яка відмовила у лікуванні екс-бійцю АТО через те, що він "вбивав братський народ", призначену секретарем Комісії з питань етики на волонтерських засадах, вдруге звільнили з посади.

Сталося це після того, як довкола її призначення розгорівся справжній скандал.

"Така кадрова політика керівництва закладу є неприпустимою. З боку Міністерства охорони здоров'я України будуть вжиті відповідні заходи", - заявила увечері 13 серпня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Як розповіли у Національному інституті раку OBOZREVATEL, екс-боєць Віталій Драган зараз проходить лікування в їхній установі. "Я вважаю, що лікар Анна Губарєва образила цього хлопця, хоча вона все і заперечувала тоді. Зараз він у нас проходить променеву терапію. У нас ніхто її висловлювання не підтримує", - сказала директор інституту Олена Коваленко.

За її словами, чимало працівників засудили її поведінку, хоча Губарєва працювала лікарем в інституті 32 роки.

"Своїх політичних поглядів вона ніколи відкрито не висловлювала, бо у нас сепаратистські висловлювання не підтримують. Коли вибухнув скандал, то вона сама за згодою сторін звільнилася, сказала, мовляв, я все одно пенсіонерка, так що йду", - каже Олена Коваленко.

Вона додала, що Анна Губарєва була призначена секретарем Комісії з питань етики.

"Зрозумійте, до лікування пацієнтів жодного відношення вона не матиме, вона вже не лікар. У комісії працюють на громадських засадах, безкоштовно. Вона багато років була у складі. Після скандалу я просила, щоб склад комісії був переглянутий. Але професори виступили проти, і вони наполягали на своєму рішенні. Це виборна посада, вони її обрали і відмовлятися від цього не збираються. Що мені було робити, це теж демократія, переконати їх я не змогла", - каже Коваленко.

До речі, своїх кандидатів до цієї Комісію рекомендують державний експертний центр МОЗ і вчена рада інституту.

За словами Коваленко, сама Губарєва як лікар користується тут авторитетом. "Вона грамотний фахівець, працювала тут одразу після Чорнобиля. Зараз знайти кадри дуже складно, а молодь ще потрібно вчити. Губарєва сама у нас проходить лікування. Тому люди стали на її захист, сказали, що, незважаючи ні на що, не можна її повністю викидати хоча б із соціального життя і всього позбавляти. Їй важко жити на пенсію і проходити ще лікування. Це думка колективу, я не можу бути проти", - пояснює Коваленко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, київський сімейний лікар розкритикувала медичну реформу. Вона повідомила, що лікарі насправді змушені вести набагато більше пацієнтів, тому що відмовити в медичній допомозі не можуть. А отримують за свою працю, як і раніше, мало грошей.