Лікар розповіла, як часто можна пити знеболювальні

Знеболювальні, що складаються з однієї діючої речовини (парацетамол, нурофен, аспірин, найз), не можна пити частіше ніж 15 днів на місяць.

Про це розповіла лікар-невролог Олена Гайворонська, додавши, що комбіновані анальгетики, які складаються з декількох діючих речовин (цитрамон, ібуклін, солпадеїн, пенталгін), а також тріптани (суматриптан, елетриптан) не можна пити частіше 10 днів на місяць, передає 24 канал.

За її словами, якщо використовувати знеболювальні частіше, існує високий ризик розвитку особливої неприємного головного болю — абузусного, коли саме знеболювальне провокує головний біль.

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Якщо ви не пам'ятаєте, як часто використовуєте знеболювальне — позначайте в календарі дні прийому таблеток протягом місяця. Більш ніж 10-15 днів — необхідно звернутися до лікаря, який має досвід роботи з абузусним головним болем.

Тривалий (місяці, роки) і частий прийом знеболювальних може негативно впливати на різні органи, викликаючи порушення роботи печінки, нирок, шлунково-кишкового тракту (аж до смертельних кровотеч).

Якщо голова болить протягом декількох місяців або років, можна полегшити стан без ліків (достатній сон, відпочинок, фізична активність, сприятливе емоційний стан).

Також існують спеціальні препарати, які застосовуються при хронічному болі, наприклад, використовують бета-блокатори, антидепресанти, протисудомні. Таблетки добирає лікар, самолікування неприпустиме.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знеболювальні та протизапальні ліки диклофенак можуть збільшити ризик виникнення серцево-судинних захворювань на 50%.

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