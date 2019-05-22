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/Новини медицини

Легалізація медичної марихуани: в Раді прояснили ситуацію

2.4тЧитати матеріал російською

У Верховній Раді дуже багато депутатів готові проголосувати за легалізацію медичної марихуани в Україні.

Про це розповіла в ефірі ObozTV народний депутат від БПП Світлана Заліщук, коментуючи відповідний законопроект, підтриманий парламентським комітетом із прав людини.

На питання, коли Рада зможе розглянути цей законопроект, Заліщук відповіла: "Залежно від формату роботи парламенту, наскільки активно ми будемо працювати, ухвалювати ці рішення, чи буде більшість, щоб голосувати за цей закон".

"Я від дуже багатьох чула, що будуть голосувати. Це буде позитивом для країни", – зазначила вона.

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Нардеп уточнила, що мова йде про медичний канабіс.

"Це ті речі, які ми можемо купити в аптеці. Мова про засоби, які дозволяють боротися з багатьма хворобами – мігренню, онкозахворюваннями тощо", – пояснила вона.

На питання, коли медична марихуана може з'явитися в українських аптеках, депутат відповіла: "З моменту підпису президента під законопроектом компанії зможуть працювати в рамках закону".

Легалізація медичної марихуани: в Раді прояснили ситуацію

ekhokavkaza.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Світлана Заліщук
Місце
Україна
Теги
марихуананаркотикиВерховна Рада України
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Пигин Макс
Пигин Макс
Правильно!!! Легализовать наркоту, проституцию, педерастию. Вот что значит свободная страна. Нам, в Мордоре, такое даже не снилось. Ох и завидуем мы вам...
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