Легалізація медичної марихуани: в Раді прояснили ситуацію

У Верховній Раді дуже багато депутатів готові проголосувати за легалізацію медичної марихуани в Україні.

Про це розповіла в ефірі ObozTV народний депутат від БПП Світлана Заліщук, коментуючи відповідний законопроект, підтриманий парламентським комітетом із прав людини.

На питання, коли Рада зможе розглянути цей законопроект, Заліщук відповіла: "Залежно від формату роботи парламенту, наскільки активно ми будемо працювати, ухвалювати ці рішення, чи буде більшість, щоб голосувати за цей закон".

"Я від дуже багатьох чула, що будуть голосувати. Це буде позитивом для країни", – зазначила вона.

Нардеп уточнила, що мова йде про медичний канабіс.

"Це ті речі, які ми можемо купити в аптеці. Мова про засоби, які дозволяють боротися з багатьма хворобами – мігренню, онкозахворюваннями тощо", – пояснила вона.

На питання, коли медична марихуана може з'явитися в українських аптеках, депутат відповіла: "З моменту підпису президента під законопроектом компанії зможуть працювати в рамках закону".

ekhokavkaza.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун закликала легалізувати марихуану в медичних цілях.

Кандидат медичних наук Віктор Сидоренко пояснив, що доступ до наркотику матимуть тільки важкохворі люди під жорстким контролем лікарів і правоохоронців.

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