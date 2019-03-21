Легалізація марихуани: у Раді спрогнозували терміни

Верховна Рада має всі шанси ухвалити законопроект про легалізацію медичного канабісу в Україні до парламентських виборів восени 2019 року.

Про це у коментарі OBOZREVATEL заявив народний депутат від фракції БПП, член комітету ВР з питань охорони здоров'я Костянтин Яриніч, котрий повністю підтримує ідею узаконення вживання марихуани у медичних цілях.

"Я за фахом лікар-онколог, тому для мене це дуже важливе рішення, якого насамперед очікує медична галузь, і перш за все онкологія. Тому що це знеболювальний препарат, який вже давно зарекомендував себе на теренах усього світу як досить серйозний засіб для лікування хронічного болю", — сказав Яриніч.

Новини Лікар назвав два аргументи за легалізацію медичної марихуани в Україні

Народний депутат нагадав, що в Україні в медицині давно застосовують наркотичні препарати, такі як морфій чи промедол, і від легалізації марихуани нічого поганого не буде.

"Єдине, на що політикам треба звернути увагу, так це на те, яким чином ми будемо її вирощувати, хто цим буде займатися, чи не буде доступу до цих плантацій тих, хто зацікавлений не тільки в медичному використанні. Ось ці запобіжники треба продумати", — говорить він.

З професійної точки зору нардеп не бачить жодних запобіжників для ухвалення відповідного законопроекту, і сподівається, що ВР встигне проголосувати до парламентських виборів.

"Мені б дуже хотілося, щоб це було за нашого скликання, і у нас для цього є час насправді. Що може стати зараз на заваді, так це політичні процеси, які зараз відбуваються в Україні — президентські та парламентські вибори. Якщо говорити про механізм написання і про швидкість ухвалення рішень, то це можливо, і я хотів би, щоб це було зроблено до виборів у ВР. Бо коли один законопроект переходить з одного скликання до іншого, то багато з цих законопроектів просто зникає", — пояснив Яриніч.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

З ініціативою щодо легалізації марихуани виступила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. За її словами, марихуана використовується в лікуванні таких захворювань, як рак, хвороба Альцгеймера, хронічний біль, епілепсія та інші.

Однак легалізація марихуани все ж несе певні ризики. Лікар-нарколог Юрій Пакін попереджає, що прихильники легалізації замовчують факти про негативний вплив "травички" на психіку людини і швидке формування наркотичної залежності.

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