З'явилася надія: вчені тестують новий спосіб діагностики раку

У Великобританії випробовують новий скринінг-тест на рак простати, щоб з'ясувати, чи можна буде використовувати його в рутинній практиці.

Тест передбачає неінвазивне МРТ-сканування, яке дозволяє отримувати зображення внутрішньої частини тіла, щоб перевірити наявність будь-яких аномальних новоутворень. Про це повідомляє служба новин ВВС.

За словами експертів з Університетського коледжу Лондона, МРТ-сканування має низку переваг – воно відносно дешеве, широко доступне та надійне, а також може позбавити хворих від інвазивних методів дослідження.

МРТ-сканування pixabay.com

На сьогодні для виявлення раку передміхурової залози використовують аналіз крові на простатичний специфічний антиген (ПСА), високий рівень якого може говорити про новоутворення. Однак цей показник може збільшуватися і при запальних процесах в органі, і при наявності інфекцій. Так, приблизно у трьох з чотирьох чоловіків з підвищеним рівнем ПСА не буде раку.

Збільшений показник ПСА може вимагати додаткової перевірки, такої як біопсія – взяття невеликих зразків тканини з передміхурової залози для подальшого дослідження.

Раніше MedOboz повідомляв, що компанія Google заявила про новий проект – створення технології, яка виявляє ракові клітини на томограмах легень.

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