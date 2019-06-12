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/Лабораторна діагностика

З'явилася надія: вчені тестують новий спосіб діагностики раку

1.5тЧитати матеріал російською

У Великобританії випробовують новий скринінг-тест на рак простати, щоб з'ясувати, чи можна буде використовувати його в рутинній практиці.

Тест передбачає неінвазивне МРТ-сканування, яке дозволяє отримувати зображення внутрішньої частини тіла, щоб перевірити наявність будь-яких аномальних новоутворень. Про це повідомляє служба новин ВВС.

За словами експертів з Університетського коледжу Лондона, МРТ-сканування має низку переваг – воно відносно дешеве, широко доступне та надійне, а також може позбавити хворих від інвазивних методів дослідження.

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МРТ-сканування

МРТ-сканування

pixabay.com

На сьогодні для виявлення раку передміхурової залози використовують аналіз крові на простатичний специфічний антиген (ПСА), високий рівень якого може говорити про новоутворення. Однак цей показник може збільшуватися і при запальних процесах в органі, і при наявності інфекцій. Так, приблизно у трьох з чотирьох чоловіків з підвищеним рівнем ПСА не буде раку.

Збільшений показник ПСА може вимагати додаткової перевірки, такої як біопсія – взяття невеликих зразків тканини з передміхурової залози для подальшого дослідження.

Раніше MedOboz повідомляв, що компанія Google заявила про новий проект – створення технології, яка виявляє ракові клітини на томограмах легень.

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Місце
Великобританія
Тег
рак
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Александрова Екатерина
Александрова Екатерина
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