Знижує смертність: названо ефективні заходи профілактики раку

Профілактика і рання діагностика можуть істотно скоротити кількість смертей від онкозахворювань.

Сучасні технології на стадії скринінгу пухлин молочної залози, колоректального раку або раку простати мають важливе значення. Ці заходи знижують смертність, наприклад, у випадку раку товстої кишки на 79%. Про це повідомляє італійське видання La Repubblica.

При раку молочної залози проведення скринінгу може знизити смертність на 45-50%, а цифрова мамографія, незважаючи на високу вартість, є економічно ефективною. При раку простати смертність після скринінгу знижується на 30%.

Мамографія super.ua

Своєчасне використання медичних приладів і аналізів з метою моніторингу стану здоров'я може дозволити значно скоротити непрямі витрати на лікування, а також підвищити шанси на одужання.

Як повідомляв MedOboz раніше, вчені виявили причину виникнення раку в людському організмі. Дослідження було спрямоване на вивчення молекул- "архітекторів", які регулюють поділ клітин.

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