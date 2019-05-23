У лабораторній діагностиці знайшли загрозу для всієї планети

Сьогодні обізнаність про проблему пластичного забруднення навколишнього середовища дуже висока, уряди і компанії по всьому світу вживають заходи по скороченню використання одноразового пластику. Однак незважаючи на ці зусилля, до 2050 року світове виробництво пластмаси збільшиться в чотири рази.

Про це повідомляє Diagnostics World News.

Послуги лабораторної діагностики користуються великим попитом, для проведення аналізів використовують одноразові лабораторні пластикові вироби. Таким чином, сектор діагностики несе відповідальність за використання великої кількості пластику, який загрожує навколишньому середовищу.

sks-science.com

Більшість лабораторних тестів проводяться одноразовими матеріалами, які не підлягають вторинній переробці. Велика їх частина буде утилізована разом з іншими медичними відходами, але багато з них все одно потраплять на звалище.

topwar.ru

З огляду на зростання попиту на лабораторні аналізи в місцях надання медичної допомоги, потенційна кількість пластикових відходів, вироблених тільки в лабораторному сегменті ринку буде значно збільшуватися. Дана ситуація вимагає переосмислення методів випробувань і нових інноваційних ідей.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!