Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Лабораторна діагностика

У лабораторній діагностиці знайшли загрозу для всієї планети

447Читати матеріал російською

Сьогодні обізнаність про проблему пластичного забруднення навколишнього середовища дуже висока, уряди і компанії по всьому світу вживають заходи по скороченню використання одноразового пластику. Однак незважаючи на ці зусилля, до 2050 року світове виробництво пластмаси збільшиться в чотири рази.

Про це повідомляє Diagnostics World News.

Послуги лабораторної діагностики користуються великим попитом, для проведення аналізів використовують одноразові лабораторні пластикові вироби. Таким чином, сектор діагностики несе відповідальність за використання великої кількості пластику, який загрожує навколишньому середовищу.

У лабораторній діагностиці знайшли загрозу для всієї планети

sks-science.com

Більшість лабораторних тестів проводяться одноразовими матеріалами, які не підлягають вторинній переробці. Велика їх частина буде утилізована разом з іншими медичними відходами, але багато з них все одно потраплять на звалище.

У лабораторній діагностиці знайшли загрозу для всієї планети

topwar.ru

З огляду на зростання попиту на лабораторні аналізи в місцях надання медичної допомоги, потенційна кількість пластикових відходів, вироблених тільки в лабораторному сегменті ринку буде значно збільшуватися. Дана ситуація вимагає переосмислення методів випробувань і нових інноваційних ідей.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини