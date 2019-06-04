Схвалено тест для виявлення вірусу Зіка

ZIKV Detect 2.0 IgM Capture (InBios International) - перший діагностичний тест для виявлення вірусу Зіка, схвалений Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Схвалення цього продукту FDA базується на результатах клінічного дослідження 807 тестових зразків та інших аналітичних досліджень. Про це повідомляє видання Medscape.

Новий тест ефективно виявляє антитіла до вірусу Зіка в крові.

Це перший тест для вірусу Зіка, дозволений FDA для продажу в США. Раніше тест-системи для виявлення антитіл до даної інфекції були дозволені тільки для екстреного використання.

Тест ZIKV Detect 2.0 IgM Capture слід використовувати тільки у пацієнтів з клінічними ознаками та симптомами, які відповідають вірусній інфекції Зіка, і / або епідеміологічним критеріям Центрів по контролю і профілактиці захворювань.

вірус Зіка

Як відомо, основними переносниками вірусу Зіка є комарі роду Aedes, які кусають в денний час. Симптоми хвороби, як правило, слабо виражені і включають підвищення температури, висип, кон'юнктивіт, біль в м'язах і суглобах, головний біль та ін. Інфекція під час вагітності може призводити до народження дітей з мікроцефалією і іншими вродженими вадами розвитку.

мікроцефалія bbc.com

Раніше MedOboz повідомляв, що вчені розробили новий спосіб діагностики сечового міхура, який дозволяє виявляти в біологічних матеріалах необхідні фрагменти клітин, які свідчать про наявність раку.

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