Часто запитують "Чи можна за допомогою аналізу на визначення рівня холестерину (ХС) у крові діагностувати атеросклероз?"

НІ! Атеросклероз – це не тільки і не стільки про ХС. Це – історія про локальні зміни в структурі стінок артерій. Тому для діагностики використовуються методи візуалізації звуженого просвіту або самих стінок артерій, в т. ч., бляшок ("морфологічного субстрату" атеросклерозу), а також симптоми зменшення кровопостачання до органу (наприклад, стенокардії чи інфаркту міокарда).

Навіщо визначають рівень ХС?

як ФАКТОР РИЗИКУ захворювання і смерті від хвороб, що пов‘язані з атеросклерозом;

для оцінки досягнення терапевтичної цілі лікування при його проведенні задля попередження виникнення цих хвороб або їхніх важких ускладнень, зокрема, інфаркту і інсульту.

Зміни вмісту декількох показників обміну ХС (загального, а також у складі ліпопротеїнів низької і високої щільності – ЛПНЩ, ЛПВЩ, ін.) і ще тригліцеридів свідчать про порушення ліпідного обміну. Їхніми причинами можуть бути фактори харчування, діабет і деякі інші захворювання внутрішніх органів, а також доволі рідкісні спадкові захворювання.

Яка норма ХС в крові?

Як не дивно, такої "норми" не існує!

Натомість, міжнародними рекомендаціями, на основі даних доказової медицини щодо покращення прогнозу, визначено набір "ліпідних цілей" – в залежності від ступеню серцево-судинного ризику пацієнта. Для різних категорій пацієнтів ці цілі – різні! Чим вище ризик, тобто, гірший прогноз, тим більш "жорсткою" є ліпідна ціль. Тому для осіб без захворювань серця і судин цільовий ХС вище, ніж для пацієнтів зі стенокардією чи інфарктом. Останнім медикаменти для зниження ХС призначають практично НЕЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО ВИХІДНОГО РІВНЯ, не чекаючи результату аналізу.

Цільові рівні ХС постійно переглядаються експертною спільнотою – в бік більш агресивного їхнього зниження, по мірі накопичення данних про безпечність. Подібна ситуація з артеріальним тиском (АТ).

Які показники обміну ХС варто визначити і для чого їх використовувати?

Міжнародні рекомендації передбачають визначення 4-х основних показників "ліпідного спектру" крові, або "ліпідограми" – як у здорових осіб, починаючи з молодого віку, так і у пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями.

Ілюстрація

1. Загальний ХС:

входить в загальноприйняті європейську і американську шкали оцінки серцево-судинного ризику для осіб без таких захворювань, разом з віком, курінням і іншими факторами;

дуже високий рівень дозволяє запідозрити важке спадкове захворювання обміну ХС – сімейну гіперхолестеринемію, яка потребує максимально раннього і активного лікування;

потрібен для розрахунку за формулою рівня ХС ЛПНЩ, який є первинною терапевтичною ціллю.

2. "Добрий" ХС ЛПВЩ є незалежним фактором ризику, який, разом із загальним ХС, потрібен для оцінки загального серцево-судинного ризику за допомогою відповідних шкал.

3. "Поганий" ХС ЛПНЩ використовується як первинна ціль ліпідзнижуючого лікування статинами і деякими іншими препаратами, яке забезпечує покращення прогнозу пацієнтів.

4. Тригліцеріди (ТГ) не вважають самостійним фактором ризику, оскільки їхнє підвищення асоціюється зі зниженням "доброго" ХС ЛПВЩ.

Проте дуже високий рівень ТГ (>5,5 ммоль/л) вказує на загрозу гострого панкреатиту і потребує призначення окремого виду ліпідознижуючих препаратів – фібратів. Можливість додаткового покращення прогнозу кардіологічних пацієнтів, які отримують статини, наприклад, з інфарктом, шляхом додаткового "прицільного" зниження ТГ, останнім часом активно вивчається.

Сподіваюсь, друзі, що ви зможете застосувати цю інформацію на практиці, задля партнерства з вашими лікарями.

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