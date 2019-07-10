"Потрібно всього 15 хвилин": новий тест на ВІЛ схвалили в ВООЗ

Тест для діагностики інфекції ВІЛ від фармацевтичної компанії Mylan і австралійського виробника медичного обладнання Atomo Diagnostics схвалений ВООЗ для попередньої кваліфікації.

Даний експрес-тест можна використовувати самостійно, повідомляє Medical Device Network.

Mylan HIV Self Test перевіряє наявність або відсутність антитіл до ВІЛ, використовуючи кров пальця, при цьому потрібно всього одна п'ята від обсягу крові, необхідного для проведення інших ВІЛ-тестів, що існують сьогодні на ринку. Результат тесту можна отримати вже через 15 хвилин.

Таким чином, проходження попереднього кваліфікаційного відбору означає, що даний продукт відповідає світовим стандартам якості і відкриває йому дорогу до замовлень від міжнародних спонсорів і міністерств охорони здоров'я.

Mylan HIV Self Test www.mylan.in

Як писав MedOboz раніше, вченим із США вдалося повністю видалити ВІЛ із геному інфікованих лабораторних мишей за допомогою двоетапної терапії.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!