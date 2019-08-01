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/ Лабораторна діагностика

Покращені тести для ранньої діагностики хвороби Лайма

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Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило оптимізований процес діагностики хвороби Лайма. Будуть використані тести, які вже є на ринку.

Про це повідомляє медичне видання WebMD.

Лабораторна діагностика хвороби Лайма проводилася в два етапи. Для визначення антитіл проти Borrelia burgdorferi в крові використовували метод імуноферментного аналізу (ІФА) з подальшим вестерн-блотом для підтвердження клінічного діагнозу. Згідно з оновленою процедурою, дослідження можуть проходити одночасно або послідовно.

Покращені тести для ранньої діагностики хвороби Лайма

Ілюстрація

Покращені тести для ранньої діагностики хвороби Лайма

Ілюстрація

FDA схвалило "модифікований дворівневий" підхід, який включає в себе чотири ІФА-тести:

  • Тест-система Zeus ELISA Borrelia VlsE1 / pepC10 IgG / IgM;

  • Тест-система Zeus ELISA Borrelia burgdorferi IgG / IgM;

  • Тест-система Zeus ELISA Borrelia burgdorferi IgM;

  • Тест-система Zeus ELISA Borrelia burgdorferi IgG.

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Покращені тести для ранньої діагностики хвороби Лайма

Ілюстрація

Результати показали, що використання тільки двох тестів так само точне, як і метод ІФА/вестерн-блот.

Завдяки оптимізації тестів лікарям буде легше інтерпретувати результати, що підвищить впевненість в поставленому діагнозі.

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Тема
здоров'я
Місце
США
Теги
хвороба Лайма діагностика
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