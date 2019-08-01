Покращені тести для ранньої діагностики хвороби Лайма

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило оптимізований процес діагностики хвороби Лайма. Будуть використані тести, які вже є на ринку.

Про це повідомляє медичне видання WebMD.

Лабораторна діагностика хвороби Лайма проводилася в два етапи. Для визначення антитіл проти Borrelia burgdorferi в крові використовували метод імуноферментного аналізу (ІФА) з подальшим вестерн-блотом для підтвердження клінічного діагнозу. Згідно з оновленою процедурою, дослідження можуть проходити одночасно або послідовно.

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Ілюстрація

FDA схвалило "модифікований дворівневий" підхід, який включає в себе чотири ІФА-тести:

Тест-система Zeus ELISA Borrelia VlsE1 / pepC10 IgG / IgM;

Тест-система Zeus ELISA Borrelia burgdorferi IgG / IgM;

Тест-система Zeus ELISA Borrelia burgdorferi IgM;

Тест-система Zeus ELISA Borrelia burgdorferi IgG.

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Результати показали, що використання тільки двох тестів так само точне, як і метод ІФА/вестерн-блот.

Завдяки оптимізації тестів лікарям буде легше інтерпретувати результати, що підвищить впевненість в поставленому діагнозі.

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