Когда беспокоит здоровье, все принципы уходят в сторону – даже в условиях бесплатной медицины готов выложить любые деньги, лишь бы найти причину и избавиться от корня зла.

И первое, куда все мы смиренно несем кровно заработанные – коммерческие лаборатории. Ведь именно там, как принято считать, уж точно качественно проведут тестирование и предоставят результат, не вызывающий сомнений.

Одной из таковых медицинских лабораторий является "Diла". Компания-долгожитель (более 20 лет на рынке), раскинувшаяся на просторах всей Украины, вызывает доверие отчаявшихся пациентов (ведь если много, значит – хорошо), тем более, заявляя о себе как о "признанном национальном лидере по качеству медицинских услуг и информационного сервиса в лабораторной диагностике".

Но стоит ли беспрекословно доверять раскрученной лаборатории, без угрызения сомнений неся туда деньги "сколько скажут"? Медревизор решил зарыться в подноготную "Diла" и выяснить, какие скелеты притаились в шкафу.

Выдают результаты не в срок…

Первое, на что мы рассчитываем, отдавая предпочтение платным медицинским услугам – качество и ответственность, а также сроки оказания таковых (ну за деньги явно должно быть быстрее).

Однако "Diла" тут стратила неоднократно. Об этом можно прочитать в комментариях на многочисленных форумах.

Так, одной из недовольно-удивленных клиентов была Татьяна Шестакова.

"Сдали с мужем анализ "Кариотипирование семейной пары". Лаборатория заявляет, что делает данный анализ 30 дней (крайних срок прописали в квитанции. Вместо результата мне сообщили, что результата нет, и он задержится на неделю. Потом заявили еще неделю… Оператор сообщила, что они тут "не при чем": они не знали заранее, что результат не придет вовремя, и предупредить не могли. Таким образом, нами были заплачены 2700 гривен компании, которая предоставляя какие-либо услуги, не несет совершенно никакой ответственности за взятые на себя обязательства, никак не влияет на решение вопроса и даже не пытается урегулировать вопрос компенсацией или хотя бы извинениями", - написала форумчанка.

Долгие ожидания коснулись и Анну: "Не советовала бы сдавать анализы в "Diла" - отношение к клиенту безответственное, пообещали на следующий день анализы, а в итоге ждала в течении 7 дней, каждый раз, когда звонила, обещали отправить, но на почте ничего не было".

… и неправильные

Подождать еще можно, а вот если лаборатория выдает неправильные результаты, это не только неприятно, но и может привести к серьезным последствиям. Ведь именно от итогов диагностических процедур зависит назначение лечения и его успех.

"Сдавала мазок на хламидии - результат анализа сразил наповал! В крови обнаружили уреаплазмоз... Как мазок стал кровью, по сей день не понимаю... Чьи результаты вписали мне и куда делись мои - тоже не выяснилось", - пожаловалась на форуме Наталья.

А у Инны, по результатам диагностики "Diла", в 30 лет началась менопауза…

"Мой гинеколог отправил меня сдавать анализы на гормоны. Один из гормонов, по результатам, был завышен так, что я чуть не свихнулась (это означало, что у меня климакс "на носу" - в 30 лет). Пересдала этот гормон снова, результат в приделах нормы! Я в шоке! Как можно так безответственно, халатно относится к людям!?" - рассказала девушка.

Не отнеслись скрупулезно сотрудники даже к беременной женщине: "Я беременна, сдавала в "Diла" анализы на гемолизины (неполные антитела по системе АВО). К 22-й неделе антитела выросли в 4 раза с 1:16 до 1:64. Лечащий врач направил меня на консультацию к профессору, и данные анализы вызвали у нее сомнения. Отправила меня в городскую станцию переливания крови, чтобы пересдать анализ, и результат меня ошеломил. Гемолизины - 1:2!!! Отличие в 32 раза!!!! Хорошо, что меня ничем не начали лечить. А ответ в "Diла" был, мол, мы не знаем почему так".

В штате - текучка и бесплатные отработки

В принципе, не мудрено, что в "Diла" так халатно относятся к своим пациентам. Ведь, как удалось почитать на форумах, там постоянная текучка кадров. А ведь если люди не уверены, в собственном работодателе, то и на работе выкладываться не будут.

"Очень "интересная" компания. В резюме не указывают зарплату, а при первом телефонном разговоре "увиливают" от прямого вопроса о зарплате, задавая встречный вопрос, мол, а сколько вы получали раньше? Но самое главное, что когда вы прошли собеседование и тесты, они скажут вам, что у нас нужно поработать бесплатно 5 дней, якобы чтобы вы поняли, подходит вам эта должность или нет. То есть, мы вам скажем, спасибо, что помогли разгрузить нас, но вы нам не подходите. Ещё не верьте в график работы "от-до" - при собеседовании уже намекают, что нужно "иногда задержаться". Да и без того у них большая текучка", - пишет форумчанин, оставивший имя в секрете.

Своих сотрудников не ценят…

Если кого в компании не вымело "метлой", то несладко приходится и без угроз увольнения.

"Если честно, то "Diла" не ценит своих сотрудников. Если бы ценили, то не придумывали бы кучу наказаний. Зарплата и так не высокая, так еще и принудительно заставляют идти на короткие дни. Получается, что требований много, а оплата минимальная. Отвратительна компания, которая не бережет своих сотрудников и не ценит", - написала экс-сотрудница компании Любовь.