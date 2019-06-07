На Одещині телемедицина врятувала життя жінці

Завдяки телемедицині, яка успішно працює в Одесі, жительці Ізмаїла вдалося врятувати життя.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава Одеської облдержадміністрації Максим Степанов. Пацієнтці в міській лікарні поставили невірний діагноз.

"Встановлюють попередній діагноз - пухлина грудної клітини. Лікарі не можуть, необхідно підтвердження. Вони зв'язуються з обласними колегами, передають всі аналізи і рентгенологічні знімки. У результаті консиліуму діагноз не підтверджується. З'ясувалося, що у жінки тромбоемболія легеневої артерії. Її врятували. Якби відправили в Одесу в онкодиспансер, людина б просто не доїхав ", - зазначив він.

В Одесі телемедицина врятувала життя жінці Скріншот

Проект телемедицини буквально за півтора року з "пілота" перетворили в велику "рятівну мережу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, про те, що в Україні введуть телемедицину, заговорили ще в 2011 році. Проект почали успішно реалізовувати.

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