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/Лабораторна діагностика

На Одещині телемедицина врятувала життя жінці

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Завдяки телемедицині, яка успішно працює в Одесі, жительці Ізмаїла вдалося врятувати життя.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава Одеської облдержадміністрації Максим Степанов. Пацієнтці в міській лікарні поставили невірний діагноз.

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"Встановлюють попередній діагноз - пухлина грудної клітини. Лікарі не можуть, необхідно підтвердження. Вони зв'язуються з обласними колегами, передають всі аналізи і рентгенологічні знімки. У результаті консиліуму діагноз не підтверджується. З'ясувалося, що у жінки тромбоемболія легеневої артерії. Її врятували. Якби відправили в Одесу в онкодиспансер, людина б просто не доїхав ", - зазначив він.

В Одесі телемедицина врятувала життя жінці

В Одесі телемедицина врятувала життя жінці

Скріншот

Проект телемедицини буквально за півтора року з "пілота" перетворили в велику "рятівну мережу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, про те, що в Україні введуть телемедицину, заговорили ще в 2011 році. Проект почали успішно реалізовувати.

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Особа
Максим Степанов
Місце
УкраїнаОдеса
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