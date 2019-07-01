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/Неврологія

На крок ближче: розроблено аналіз крові на хворобу Альцгеймера

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Вчені з Лундського університету (Швеція) розробили точний аналіз крові на хворобу Альцгеймера, який можна використовувати в установах первинної медичної допомоги.

Використовуючи повністю автоматизований іммуноаналіз, дослідники встановили, що рівні амілоїдних білків Aβ42 і Aβ40 в плазмі крові відповідають клінічній стадії когнітивних порушень. Про це повідомляє Medscape Medical News з посиланням на першоджерело.

За словами провідного автора Себастьяна Палмквіста, отримані результати можуть бути дуже необхідним внеском в інші обмежені діагностичні інструменти, доступні в первинній допомозі.

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Аналіз крові

Аналіз крові

pixabay.com

Попередні спроби ідентифікувати і розробити біомаркери крові для хвороби Альцгеймера зазнали невдачі. Найбільш багатообіцяючими кандидатами на сьогоднішній день є тау-білок, рівні легкого ланцюга нейрофіламента, Aβ42 і Aβ40.

Раніше MedOboz повідомляв, що компанія Google заявила про новий проект – створення технології, яка виявляє ракові клітини на томограмах легень.

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Теми
здоров'яхвороба Альцгеймера
Місце
Швеція
Тег
діагностика
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