Коли почати стежити за холестерином: вчені назвали ідеальний вік

Лікарі назвали 25-річний вік ідеальним для початку перевірки рівня холестерину в людському організмі.

Відповідний висновок зробили після ряду досліджень вчені з Німеччини і Великобританії. Їх звіт був опублікований у журналі The Lancet.

Відзначається, що медики розглянули довгострокові ризики для здоров'я, пов'язані з вживанням великої кількості "шкідливого" холестерину протягом десятиліть.

Холестерин у крові: вчені назвали вік для першої перевірки medweb.ru

Зокрема, було виявлено зв'язок між рівнем "поганого" холестерину і ризиком серцево-судинних захворювань в ранньому віці, протягом 40 і більше років.

"Чим раніше люди починають вживати заходів для зниження рівня холестерину, тим краще", – резюмували лікарі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кардіолог розповіла, які ризики несе холестерин і навіщо потрібно здавати аналізи.

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