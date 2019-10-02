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/ Блоги - Лабораторна діагностика

Албіна Коміссарова
Албіна Коміссарова
Дієтолог Всі статті автора

Дорогие и бесполезные анализы: зачем врачи их назначают?

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Должны ли врачи думать про ваши деньги?

Я считаю, да. По крайней мере, не назначать анализы, в которых нет необходимости:

  • Антитела к ТПО (тиреопероксидазе). Их есть смысл смотреть дважды: единоразово при диагностике гипотиреоза (и то не всегда) и во время беременности с целью решения вопроса о назначении заместительной терапии. В обычной жизни сдавать их постоянно, следить за их титром и радоваться, как помог "аутоимунный протокол" смысла нет. Антитела могут повышаться и снижаться самостоятельно, повлиять на них мы не можем.

  • Инсулин. Сотый раз пишу, инсулинорезистентность – это не диагноз, это часть патогенеза в результате нарушения углеводного обмена. И определять имеет смысл либо глюкозу крови натощак, либо гликированный гемоглобин, либо ОГТТ (оральный глюкозотолерантный тест) с 75 г глюкозы. Инсулин имеет смысл сдавать людям с сахарным диабетом 2 типа, обычно, на этапе диагностики заболевания.

  • Лептин. Не знаю ни одной ситуации, в которой этот анализ был бы полезен. Единственное, как мы можем повлиять на лептин - похудеть. А это мы и так знаем.

  • Анализ волос на микроэлементы. Волосы не отражают ситуацию в крови и для них нет достоверных референтных значений.

  • Тест на пищевую непереносимость. Этот тест не имеет никакой диагностической ценности. Непереносимость не бывает на 30-50 продуктов и не связана с иммунологическими реакциями.

Анализ крови

Анализ крови

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БАДы, которые лучше не пить никому

Этот пост ни в коем случае не должен отменять назначений врача. Обсудите с ним необходимость анализа и, если сомневаетесь, получите другое мнение.

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Автор
Албіна Коміссарова Албіна Коміссарова
Тема
здоров'я
Тег
діагностика
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