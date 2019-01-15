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/Новини здоров'я

Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
ЖурналістВсі статті автора

Кров українців продадуть за кордон? Країна опинилася під загрозою

1.2тЧитати матеріал російською

В Україні хочуть дозволити продаж крові за кордон. У Верховній Раді вже зареєстрований проект закону, який прописує кілька причин для вивезення стратегічно важливого компонента в інші країни.

Що це означає і які загрози це несе для національної безпеки — у матеріалі OBOZREVATEL.

Кров українців піде в Європу?

Група народних депутатів Ольга Богомолець (Блок Петра Порошенка), Олег Мусій (Блок Петра Порошенка), а також Ігор Шурма ("Опозиційний блок") зареєструвала у парламенті проект закону 9452. Його остання стаття чітко прописує, що кров українців може бути продана за межі країни. Вона передбачає відразу кілька умов для цього:

  • Кров можуть передати у вигляді гуманітарної допомоги в разі надзвичайних ситуацій. Таке рішення залишається за Кабінетом міністрів;

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  • Донорська кров та її компоненти можуть бути вивезені за межі країни для створення препаратів, які в Україні не виробляються, або існують, але в малій кількості. В такому разі медикаменти мають обов'язково повертатися в Україну;

Кров українців продадуть за кордон? Країна опинилася під загрозою

  • Компоненти і препарати донорської крові дозволяється реалізовувати поза межами України лише за умови повного забезпечення ними потреб охорони здоров'я населення і наявності спеціального дозволу Кабміну.

У чому загроза?

Фактично цією статтею дозволяється вивозити кров за кордон. Як відомо, ситуація з банком крові в країні залишає бажати кращого. У важкі дні 2014-2015 років, коли українські військові щоденно потрапляли у військові госпіталі, саме донори рятували десятки життів. З огляду на нестабільну ситуацію на фронті і зараз, та й сам факт бойових дій на сході країни, потреба у крові зберігається.

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Даний факт підтверджують і у профільному Міністерстві охорони здоров'я. Так, заступник міністра з євроінтеграції Оксана Сивак у середині 2017 року писала, що в Україні показник донорської крові на людину щорічно 9,55 мл. Хоча за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я він має бути від 12 до 15 мл.

Кров українців продадуть за кордон? Країна опинилася під загрозою

"Дефіцит крові існує абсолютно в усіх країнах, і це той стратегічний продукт, який потрібен абсолютно всім. Мало хто експортує кров і лише в тому випадку, коли власна система охорони здоров'я забезпечена... Мені взагалі незрозуміло, як ми можемо експортувати кров в умовах скорочення чисельності населення і потенційних донорів", пояснив OBOZREVATEL доктор медичних і фармацевтичних наук Олексій Соловйов.

За його словами, цей проект закону не вирішує завдань, які перед собою ставить держава. Він не зможе захистити донорів, а також врегулювати сферу зберігання крові в країні.

Різко негативно законопроект оцінив і доктор юридичних наук, професор Віталій Пашков. До слова, Пашков числиться як автор законопроекту, але у коментарі OBOZREVATEL він заявив, що до цього списку був внесений без власного відома.

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"Я і Наталя Гуторова як члени робочої групи не погодилися з цим проектом, особливо зі статтею 27. Більше того, ми підготували альтернативний проект закону і визначили, що поданий Ольгою Богомолець проект не відповідає Європейській директиві. Особливо звертаємо увагу на спробу, щоб у цій сфері працювали лише державні або комунальні підприємства, що не відповідає ні Конституції, ні практиці країн ЄС. Всі форми власності рівні, але, звісно, має бути ліцензування. А те, що в законі це безграмотно", зазначив Пашков.

Кров українців продадуть за кордон? Країна опинилася під загрозою

Фахівець також негативно відреагував і на можливість експорту української крові.

"Розвинені країни зазвичай за кордон кров не продають. У нинішньому законі стаття така є, але вивіз проводиться для створення препаратів, а потім все знову повертається в Україну. Друга причина — якщо в країні надлишок крові. У нас щороку Кабмін дає дозвіл на вивезення препаратів для крові. Хоча, якщо запитати у будь-якого лікаря на фронті чи є зайва кров у вас? Він скаже, що немає. Це не відповідає здоровому глузду", вважає Пашков.

Що ще пропонують нардепи?

У пояснювальній записці автори проекту заявляють, його мета адаптація українських законів до директив Європейського Союзу. Йдеться про безпеку донорської крові.

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Основні тези законопроекту:

  • Держава повністю регулює донорство крові;

  • В Україні немає як такої системи донорства, тому закон прописує створення Національного трансфузіологічного центру. Простіше кажучи єдиного банку крові. При цьому в кожній області не повинно бути більше одного центру служби крові;

  • Закріплено, що донорство має бути добровільним і безоплатним;

  • Зазначено перелік пільг і зобов'язань роботодавця перед донором;

  • Прописано відповідальність донора за подачу неправдивої інформації.

"Перше, що ми повинні пам'ятати, лікування має бути доступним для населення. А отже заготівля крові та її компонентів в Україні має бути під контролем держави. Тільки під контролем держави можливо розробити єдиний механізм ціноутворення на препарати крові та її компонентів, а заготовка буде оснащуватися в повному обсязі", наголосили автори.

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Автор
Віталій ТисячнийВіталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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