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Краще викинути! Стало відомо, який хліб категорично не можна їсти

3.2тЧитати матеріал російською

Їсти запліснілий хліб дуже небезпечно. Існує висока ймовірність отримати захворювання органів дихання, шкірні висипання, харчові розлади й алергічні реакції.

Про це попередила мікробіолог Світлана Чубатова, повідомляє aif.ru. За її словами, найнебезпечнішою є чорна і сіра цвіль, а кольорова попереджає, що продукт їсти не можна.

Чубатова розповіла, що цвіль може викликати астму, пневмонію, шкірні висипання і особливо "протипоказана" людям з ослабленим імунітетом.

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Краще викинути! Стало відомо, який хліб категорично не можна їсти

Для того, щоб врятувати злегка запліснілий хліб, вона порадила його обрізати, ніж помити і просушити, і піддати продукт термообробці, наприклад, приготувати грінки або сухарі. Якщо ж цвіль з'явилася всередині, то хліб краще викинути.

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Згідно з правилами зберігання, хліб не може довгий час перебувати в теплому приміщенні і в щільно закритому пакеті.

Краще викинути! Стало відомо, який хліб категорично не можна їсти

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала міфи про небезпеку дріжджового хліба.

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