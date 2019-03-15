"Краще від Віагри": знайдено новий спосіб підсилити чоловічу потенцію

Речовина кісспептин, яка відіграє ключову роль у репродуктивній системі людини, здатна посилювати у чоловіків бажання займатися сексом і призводить до високої ерекції.

Це було доведено результатами досліджень, які проводили вчені з Імперського коледжу Лондона (Велика Британія), пишуть "Факти". Відзначається, що ця речовина виробляється в головному мозку.

Але вчені вирішили перевірити, чи здатна вона допомогти чоловікам з психосексуальними розладами — сексуальними проблемами, причиною яких стали психологічні труднощі.

Під час експерименту 29 чоловікам була зроблена ін'єкція кісспептину. Після цього їх помістили в магнітно-резонансний томограф та демонстрували різні зображення сексуального чи романтичного характеру, спостерігаючи за реакцією мозку.

Під впливом введеної речовини в учасників посилювалася активність структур мозку, що відповідають за сексуальне збудження, бажання і виникнення почуття любові.

Провідний автор дослідження Валджіт Ділла розповів про те, що у процесі лікування безпліддя фокусуються в основному на біологічних факторах, але роль головного мозку і емоцій теж дуже важлива, хоча ще до кінця не зрозуміла науці.

"Отримані нами нові дані показують, що кісспептин стимулює появу емоцій і мозкових реакцій, що ведуть до сексу і репродукції. У ході подальших, більш масштабних досліджень ми перевіримо, чи може цей гормон стати ефективними ліками при психосексуальних розладах і допомогти незліченним парам, які безуспішно намагаються зачати дитину", — зауважив він.

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