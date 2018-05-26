Краще в шкарпетках: вчені зробили несподіване відкриття про секс

Нідерландські вчені довели, що дівчата, які не знімають шкарпетки під час сексу, швидше досягають оргазму.

У результаті експерименту за участю добровольців було встановлено, що жінки за умови наявності шкарпеток мали множинні оргазми у 80% випадків, а учасниці без шкарпеток не завжди досягали кульмінації навіть одного разу, пише "Рамблер".

У той же час вчені з Університету Гронінген прийшли до висновків, що сексуальне збудження завдяки розгону крові допомагає стимулювати активність мозку.

Новини Визначено ступінь впливу сексу на зовнішність жінок

Особливо такий ефект нібито очевидний серед чоловіків, поки жінки за допомогою інтиму нормалізують процес функціонування центральної нервової системи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Швеції прийнятий закон, який зобов'язує отримати однозначну згоду партнера перед сексом. Інакше сексуальний контакт буде вважатися згвалтуванням.