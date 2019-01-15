Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
ORTO lineORTO lineORTO lineORTO line

/Новини медицини

Краще поспати: з'ясувалася серйозна небезпека недостатнього сну

Читати матеріал російською

Люди, які сплять менше шести годин на добу, більше схильні до ризику розвитку серцево-судинних захворювань на відміну від тих, хто спить 7-8 годин.

Такого висновку дійшли вчені зі США та Іспанії. У дослідженні взяли участь 3 974 іспанці, які протягом експерименту носили актиграф — пристрій, який вимірює тривалість періодів сну і неспання, повідомляє "Лента.ру".

Їх розділили на чотири групи залежно від того, скільки по часу вони сплять. Також вони пройшли ехокардіографію і комп'ютерну томографію для виявлення захворювань.

Новини
Покращить секс, сон і дозволить схуднути: що дадуть 30 днів без алкоголю

Краще поспати: з'ясувалася серйозна небезпека недостатнього сну

"Факти"

Результати дослідження показали, що у тих, хто спав менше шести годин, вірогідність розвитку атеросклерозу була на 27% вищою, ніж у тих, хто приділяв сну 7-8 годин.

Крім того, неспокійний сон і часті нічні пробудження збільшували ризик захворювання судин на 34%.

Однак занадто тривалий сон, що перевищує вісім годин на добу, також може сприяти атеросклерозу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що тривалий сон загрожує передчасною смертю через те, що сприяє розвитку серцево-судинних захворювань.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини