Краще поспати: з'ясувалася серйозна небезпека недостатнього сну

Люди, які сплять менше шести годин на добу, більше схильні до ризику розвитку серцево-судинних захворювань на відміну від тих, хто спить 7-8 годин.

Такого висновку дійшли вчені зі США та Іспанії. У дослідженні взяли участь 3 974 іспанці, які протягом експерименту носили актиграф — пристрій, який вимірює тривалість періодів сну і неспання, повідомляє "Лента.ру".

Їх розділили на чотири групи залежно від того, скільки по часу вони сплять. Також вони пройшли ехокардіографію і комп'ютерну томографію для виявлення захворювань.

"Факти"

Результати дослідження показали, що у тих, хто спав менше шести годин, вірогідність розвитку атеросклерозу була на 27% вищою, ніж у тих, хто приділяв сну 7-8 годин.

Крім того, неспокійний сон і часті нічні пробудження збільшували ризик захворювання судин на 34%.

Однак занадто тривалий сон, що перевищує вісім годин на добу, також може сприяти атеросклерозу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що тривалий сон загрожує передчасною смертю через те, що сприяє розвитку серцево-судинних захворювань.

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