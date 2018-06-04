"Кожен день - безцінний!" Онкохворі України зробили зворушливу заяву

Для онкохворих України кожен день життя безцінний.

Про це OBOZREVATEL заявила керівник громадської організації "Афіна. Жінки проти раку" Ніна Резніченко.

"У нас є люди з четвертою ступенем раку, які живуть вже кілька років і вмирати не збираються. У нас є дівчинка з пересадженим кістковим мозком, вона живе п'ять років і теж вмирати не збирається. Кожен день життя цих людей безцінний. У держави вистачає грошей на проведення Чемпіонату з футболу, "Євробачення", а на лікування онкохворих грошей ніколи не вистачає. на препарати для дорослих онкохворих виділяється мізер. Хворі люди змушені купувати ліки за ціною в два рази вище, ніж в державі-агресорі, та ще й доплачувати 7% податка", - зазначила Резніченко.

За її словами, люди збирають гроші з мізерних пенсій, щоб врятувати когось. "Але це завдання держави - шукати можливості, щоб забезпечити всім необхідним важко хворих людей", - говорить Резніченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL соцмережі обурило висловлювання заступника в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун Олександра Лінчевського про те, що витрачати гроші на лікування онкохворих недоцільно , оскільки "все одно вони помруть".