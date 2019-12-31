Ковтнув щелепу і помер від слини: названі найзагадковіші діагнози 2019 року

У 2019 році у світі було зафіксовано декілька дивовижних діагнозів людей. Деякі із загадкових хвороб призвели навіть до летального результату.

Так, наприклад, як пише Kurier, 63-річний чоловік помер після того, як його лише раз лизнула власна собака. У підсумку він потрапив в реанімацію. Медики виявилися безсилі, і чоловік помер від поліорганної недостатності. Вона розвинулася на тлі того, що улюбленець нібито чимось заразив господаря.

А в Ізраїлі 60-річна жінка була госпіталізована з проблемами з серцем. Вони з'явилися після того, як вона з'їла занадто багато васабі – гострого японського хрону. Постраждала переплутала його з соусом гуакамоле з авокадо.

Ще один загадковий інцидент трапився з жінкою з Португалії. У 2017 році їй вставили в руку гормональний імплант. Не так давно вона вирішила його замінити, однак одразу після цього у неї почалася сильна кровотеча. Жінка негайно звернулася до лікаря, який виявив, що імплант дивним чином перемістився з руки в легеню. Саме це і стало причиною кровотечі.

Тим часом у Великобританії у 72-річного чоловіка почалося кровохаркання і проблеми з ковтанням після перенесеної операції. Після кількох візитів до лікарів йому поставили діагноз пневмонії й відправили лікуватися антибіотиками. Однак через тиждень вони виявили, що причиною всіх негараздів виявилася частина зубного протезу, що потрапила в горло.

Загадкові діагнози Avrorra.com

Що стосується пацієнтів більш молодого віку, то в Британії 17-річний хлопець осліп через пристрасть до фастфуду. Він їв тільки картоплю фрі, чіпси і білий хліб, а іноді м'ясо. В результаті у юнака почалася значна нестача вітамінів, що і призвело до втрати зору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні подружжя Девід і Мішель Пол з Техасу померли від загадкової хвороби під час відпустки на Фіджі. Пара захворіла в перші дні перебування на тропічному острові. Родичі пари вважають, що вони могли підхопити смертельний вірус.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!