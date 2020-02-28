Коронавірус в Україні? Скалецька прояснила ситуацію з госпіталізованою жінкою

В українки, яку з аеропорту "Бориспіль" відвезли в лікарню з високою температурою, поки не підтверджено діагноз коронавірус COVID-19.

Про це розповіла в ефірі ObozTV міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька. За її словами, медики вжили заходів, щоб мінімізувати ризик поширення ймовірного коронавірусу.

"У нас неодноразово міряли температуру в аеропортах, виявляли людей з температурою і відправляли в лікарні за останній місяць, поки ми ведемо температурний скринінг", - заявила Скалецька.

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За словами глави МОЗ, госпіталізація жінки "не означає, що у неї однозначно коронавірус".

"Сьогодні ми в лікарнях використовуємо тест спочатку на грип, потім, коли він дає негативний результат, ми використовуємо тести, які у нас сьогодні є в наших лабораторіях для виявлення коронавірусу. Ця процедура використовується за рекомендаціями ВООЗ", - зазначила вона.

"Як тільки буде інформація, ми обов'язково всім повідомимо. Але сьогодні її максимально швидке поміщення до лікарні, унеможливлення контактів на території Києва, України або аеропорту дає можливість говорити про те, що ми мінімізуємо в такий спосіб можливість поширення ймовірного коронавірусу або іншого вірусу", - підкреслила міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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