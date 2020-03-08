Коронавірус вразив понад 104 тис. осіб у 93 країнах

Понад 104 тис. осіб у всьому світі станом на 8 березня заражені коронавірусом.

У Південній Кореї зареєстровано 7041 випадок захворювання, в Італії - 5883, у Франції - 949. У Росії, за оцінками влади, кількість заражених склала 14 осіб, пише РБК.

Як повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я, всього за межами КНР випадки зараження виявлені в 93 країнах.

В Іспанії підтверджено 100 нових випадків інфікування.

В Ірані заявили про 1076 нових випадків інфікування коронавірусом.

У США зафіксовано 139 нових випадків зараження коронавірусом.

У Швеції та Норвегії за добу виявили понад 100 випадків інфікування COVID-19.

t.me/daokedao

Станом на 7 березня в Китаї від коронавірусу COVID-19 вилікувалися 57 065 осіб, їх виписали з лікарень. Про це повідомляє Національна комісія з охорони здоров'я.

З грудня минулого року, коли було виявлено спалах інфекції, кількість підтверджених випадків захворювання в країні склала 80 695 (з них за минулу добу зареєстрували 44 нових хворих).

За даними комісії, за добу в країні померли 27 осіб, всі ці випадки зафіксовані в провінції Хубей. Таким чином, число жертв зросло до 3097.

На територіях поза материковим Китаєм з моменту початку розповсюдження інфекції підтверджено 164 випадки зараження: 109 у Гонконзі (двоє померли), 45 на Тайвані (одна людина померла) і десять у Макао.

Карта розповсюдження коронавіруса

У ВООЗ припустили, що поширення COVID-19 продовжиться наступного літа. За словами виконавчого директора організації Майкла Райана, зараз у медиків немає даних про те, як вірус буде розвиватися в різних кліматичних умовах.

rbc.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї, 7 березня, обрушився п'ятиповерховий готель з хворими на коронавірус у місті Цюаньчжоу, що в провінції Фуцзянь.

За даними місцевих ЗМІ, рятувальникам вдалося дістати 35 осіб з-під завалів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся