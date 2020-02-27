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Коронавірус у Китаї: українка показала відео з осередку епідемії

1.7т
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Мешканка китайського міста Гуанчжоу українка Анна Хадайкіна розповіла про боротьбу з коронавірусом у КНР і показала відео, як люди живуть в умовах карантину.

В ефірі ObozTV Хадайкіна повідомила, що, за офіційною статистикою на 26 лютого, в Гуанчжоу зареєстровано 346 хворих і один летальний результат. Водночас, 210 осіб одужали.

"Динаміка дуже хороша, як і погода, тому всі гуляють, грають у бадмінтон і насолоджуються життям", - розповіла вона.

За словами мешканки Гуанчжоу, вхід в її житловий комплекс обробляють спеціальним засобом, "щоб ті, хто заходить, чи не заносив усіляку заразу і віруси". Ліфти в будинках забезпечили спеціальними дезінфікуючими папірцями, які можна використовувати для натискання кнопок. Також всюди розклеїли інформацію з рекомендаціями частіше мити руки і носити маски.

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Хадайкіна показала безлюдний залізничний вокзал і зазначила, що "народу стало дуже багато порівняно з минулими днями".

Також вона розповіла, що в громадські місця, зокрема, магазини і супермаркети, людей пускають тільки після того, як вони поміряють температуру.

Коронавірус у Китаї: українка показала відео з осередку епідемії

iz.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї за добу, 26 лютого, від коронавірусу померли 29 осіб. Це найнижчий показник, починаючи з 30 січня.

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Місце
Китай Гуанчжоу
Тег
вірус
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