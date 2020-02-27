Коронавірус у Чернівцях: стали відомі результати перевірки українців

У госпіталізованих в Чернівцях двох українців не виявили коронавірус Covid-2019.

Проведені аналізи показали негативний результат на інфекцію, повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осадчук.

"Радий повідомити буковинцям, що всі чотири аналізи, проведені за офіційними алгоритмам з дотриманням всіх вимог, дали негативний результат щодо підозри на інфекцію коронавірусу", – написав чиновник.

Подробиці він пообіцяв розповісти на брифінгу 28 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівцях у двох громадян України, які тривалий час перебували в Італії, запідозрили коронавірус. Їх госпіталізували, а аналізи відправили до Києва на перевірку.

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