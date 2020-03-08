Коронавірус прийшов до Болгарії: підтвердилися перші випадки

У Болгарії підтвердилися перші випадки зараження новим коронавірусом COVID-19 з Китаю.
Про це повідомляє Болгарське телеграфне агентство. Інформацію вже підтвердив начальник національного оперативного штабу по боротьбі з поширенням коронавірусу при уряді Болгарії Венцислав Матафчійскі на брифінгу.
Поки йдеться про двох пацієнтів з позитивним результатом тестів.
Як коронавірус поширюється в світі
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 8 березня понад 104 тис. осіб у всьому світі заражені коронавірусом.
У Південній Кореї зареєстрований 7041 випадок захворювання, в Італії - 5883, в Ірані - 5823, у Франції - 949. У Росії, за оцінками влади, кількість заражених склала 14 осіб.
В Іспанії підтверджено 100 нових випадків інфікування.
У США зафіксовано 139 нових випадків зараження коронавірусом.
У Швеції та Норвегії в добу виявили більше 100 випадків інфікування COVID-19.
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