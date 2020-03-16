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Коронавірус порівняли з іншими смертоносними інфекціями: в чому відмінності. інфографіка

2.1т
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Порівняння коронавірусу COVID-19 з іншими сучасними вірусними епідеміями показало, що він менш смертоносний, але дуже швидко поширюється.

Як пише "Радіо Свобода", було проведено порівняння коронавірусу з вірусом Ебола (епідемія в 2014-2016 роках), а також з вірусами SARS (епідемія в 2002-2003 роках) і MERS (спалах в 2012 році і по наш час) (щоб подивитися інфографіку, проскрольте новину до кінця).

Коронавірус порівняли з іншими смертоносними інфекціями. інфографіка

pixabay.com

Виявилося, що COVID-19 лідирує за кількістю інфікованих – понад 169 тисяч, проте рівень смертності не перевищує 2%. Тоді як вірусом Ебола заразилися 28 тисяч осіб, а рівень смертності становив 40%.

Показники у вірусу SARS – 8 тисяч заражених, з них 10% померлих, у вірусу MERS – 2,5 тисячі хворих і 34% загиблих.

"Радіо Свобода"

"Радіо Свобода"

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 16 березня найгірша ситуація з коронавірусом у Італії. За минулу добу від COVID-19 там померли ще 368 осіб – це рекордна кількість за час пандемії. Загальна кількість жертв вірусу в країні перевищила 1800.

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Тема
Коронавірус
Тег
вірус
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