Коронавірус піде через 12-18 місяців: у Гарварді дали прогноз

Пандемія коронавірусу COVID-19 у світі може закінчитися через 12-18 місяців.

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Таке припущення висловив у четвер, 26 березня, директор Гарвардського глобального інституту охорони здоров'я Ашиш Джа, передає CNN.

"Це не вірус, який минає через два тижні, чотири тижні або шість тижнів. Ми будемо жити з цим, в тій чи іншій формі, протягом 12-18 місяців, якщо нам пощастить", – сказав Джа.

Коронавірус піде через 12-18 місяців news.un.org

За його словами, повністю подолати коронавірус можна лише тоді, коли з'явиться вакцина. "Після того, як у нас буде ефективна і широко розроблена вакцина, ми можемо закінчити пандемію. До цього часу нам і надалі доведеться протистояти вірусу і боротися з ним", – підкреслив Джа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше біологиня з США заявила, що пандемію коронавірусу може зупинити тільки вакцина або "біологічне диво".

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