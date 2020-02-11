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/ Пульмонологія

Офіційна назва і перша вакцина: ВООЗ зробила термінову заяву щодо коронавірусу

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Смертельний коронавірус із Китаю отримав офіційну назву від Всесвітньої організації охорони здоров'я – Covid-2019.

Її озвучив у вівторок, 11 лютого, на пресконференції глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Наявність назви має значення для запобігання використання інших назв, які можуть бути неточними або стигматизуючими. Це також дає нам стандартний формат для використання при будь-яких майбутніх спалахах коронавірусу", – пояснив він.

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ВООЗ дала офіційну назву коронавірусу

ВООЗ дала офіційну назву коронавірусу

Також в організації розповіли про першу вакцину від вірусу – вона може бути готова через 18 місяців.

"Ми також активізували команду ООН із управління кризами. Це допоможе ВООЗ зосередитися на заходах у галузі охорони здоров'я, тоді як інші установи можуть використовувати свої експертні знання для більш широких соціальних, економічних наслідків і наслідків для розвитку спалаху COVID19", – додав Гебреєсус.

Крім того, озвучена свіжа статистика поширення хвороби.

"Станом на 6 ранку 11 лютого в Китаї було зареєстровано 42 708 підтверджених випадків COVID19, і, на жаль, ми перевищили 1000 смертей – 1017 осіб загинули через цей вірус. За межами Китаю, в 24 країнах, зареєстровано 393 випадки з 1 смертельним наслідком", – розповів глава ВООЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Китаї дали тимчасову назву новому смертельному коронавірусу 2019 nCoV – Novel Coronavirus Pneumonia (NCP).

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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Жестя Дмитро
Жестя Дмитро
Норм, вакцина аж через полтора года, хотя сейчас, если верить "официальным данным" из Китая, в день уже по сто человек погибает! Это ж сколько умрет за полтора года?!!
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