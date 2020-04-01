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Коронавірус мутував і здатний заражати рекордно довго - китайські вчені

5.2т
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Виявлено новий мутований підтип коронавірусу COVID-19, який має рекордно довгу здатність заражати інших.

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З таким твердженням виступили китайські вчені. Вони зазначають, що знайшли в Ухані пацієнта середнього віку, який був заразним 49 днів, пише Daily Mail. Дослідження було опубліковане 27 березня.

Здатний заражати майже 2 місяці: китайські вчені заявили про мутацію коронавірусу

При цьому ускладнень у пацієнта цей підтип не викликав. Дослідники вважають, що його організм сформував "динамічний баланс" з вірусом.

Цей випадок означає, що штам може поширюватися протягом декількох тижнів навіть якщо у інфікованого не виявлялися симптоми.

Попередні дослідження показали, що в середньому вірус живе в організмі 20 днів, а найдовший випадок – 37 днів.

Вчені вважають, що новий підтип вірусу є більш м'яким. Він не так легко поширюється, але і вилікуватися від нього важче.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біолог з Ginkgo Bioworks Патрік Бойл заявив, що поширюючись світом, коронавірус потроху мутує, але ці мутації не викликають занепокоєння і поки не роблять його більш-менш небезпечним.

При цьому з їх допомогою вчені можуть відстежити, як інфекція передавалася від людини до людини і в яких місцях земної кулі це відбувалося.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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