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Коронавірус може спричинити важкі ураження печінки: з'явилися тривожні дані

3.3т
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У пацієнтів із коронавірусом COVID-19 частіше виявляють ушкодження печінки.

Як пише Medscape, доктор Фу Шень Ванг і його колеги з Національного клінічного дослідницького центру інфекційних захворювань (Китай) проаналізували низку клінічних випадків і дані одного з медичних центрів Пекіна.

Так, у 54% пацієнтів, госпіталізованих із коронавірусом, спостерігалося аномальне підвищення кількості ферменту гамма-глутамілтрансферази (ГГТ), який міститься в холангіоцитах – епітеліальних клітинах, що вистилають внутрішньо- і позапечінкові жовчні протоки.

Коронавірус може спричинити важкі ураження печінки: з'явилися тривожні дані

24 канал

Всього у 2-11% пацієнтів з COVID-19 спостерігалися порушення роботи печінки, а в 14-53% випадків фіксувався підвищений рівень аланінамінотрансферази (АЛТ) та аспартатамінотрансферази (АСТ).

Водночас наголошується, що чим важчим був перебіг інфекції, тим негативніше це позначилося на функції печінки.

Особам із тяжким ураженням печінки лікарі рекомендують застосування штучної системи очищення крові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом: всього хворі 5 людей.

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Тема
Коронавірус
Тег
вірус
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