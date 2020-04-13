Коронавірус і вітамін Д: інфекціоніст – про епідемію і те, як зміцнити імунітет

Коли на Україну чекає пік епідемії COVID-19 і чи загрожує нам друга хвиля захворюваності восени? Чим викликані дивні відмінності статистики по коронавірусу в Україні від світових показників і наскільки обгрунтовані введені карантинні обмеження? Чи можемо ми хоч якось знизити для себе ризик захворіти COVID-19 і яку роль у нашій здатності чинити опір новій інфекції відіграє вітамін Д? Про епідемію в Україні та про дивовижні властивості "сонячного вітаміну" OBOZREVATEL поговорив з лікарем-інфекціоністом, професором Вадимом Терешиним.

- Скажіть, як, за вашими оцінками, Україна справляється з епідемією коронавірусу? Коли нам варто очікувати піку захворюваності?

- За великим рахунком, зараз всі можливі потенційні хворі або люди в продромальному періоді (відрізок часу між інкубаційним періодом і безпосередньо хворобою. – Ред.) заїхали. Ситуація локалізована. І якщо будуть витримуватися діючі зараз карантинні заходи – пік, думаю, варто очікувати в найближчі 2-3 тижні. А далі справа потихеньку йтиме на спад.

- Чи вважаєте ви адекватною ту статистику по кількості хворих, яка є зараз?

- Ті швидкі тести, які на сьогоднішній день існують, вони не завжди дають 100% вірний результат. Наприклад, на п'ятий день хвороби достовірність експрес-тестів становить до 50%. На 8-9 – вже під 90-100%. І на офіційну статистику може впливати те, що часто люди, яким проводять швидкі тести, просто не потрапляють в ці 50% - тому статистика трохи нижча, ніж реальна кількість хворих.

Найнадійнішим і найбільш достовірним методом діагностики є ПЛ-реакція. Але її проведення вимагає часу. Скажімо, якщо забір зробили в Харкові – на підтвердження його повезуть до Києва. А це – той же час.

- А з чим, на вашу думку, може бути пов'язаний той факт, що в Україні співвідношення кількості померлих від коронавірусу і тих, хто одужав - значно відрізняється від того, що ми бачимо в європейських країнах? До недавнього часу у нас вмирало більше людей, ніж виліковувалося. Чи не може це свідчити про спроби приховати реальне поширення хвороби?

- Ні, не думаю, що хтось щось приховує. Просто ми в цю епідемію увійшли трошки з запізненням – на відміну від тієї ж Італії, Іспанії. Думаю, статистика буде з часом впорядковуватися і ставати більш достовірною. І не буде сильно вже "танцювати" врізнобій з європейською, зі світовою статистикою. Потрібно трохи часу. Тому що ми не досягли ще того піку захворюваності, який фіксується в Європі. І ці відмінності, мені здається, пов'язані саме з цим.

- Багато ваших колег переконані, що восени дуже ймовірна друга хвиля захворюваності COVID-19. Чи поділяєте таку думку?

- Не можу відповісти однозначно. Я передумов для цього не бачу. Якщо зараз ми чітко витримаємо карантин, навіть якщо він буде поступово послаблюватися, але кордони і далі будуть закриті, а переміщення людей – обмежене в межах України – я б не боявся другої хвилі восени.

- Ви говорите про карантинні обмеження. Чи не здається вам, що місцями вони трохи надмірні і нелогічні? Хіба, наприклад, людина, яка вийшла на пробіжку у безлюдний парк більше ризикує заразитися, ніж та, що прийшла за покупками до переповненого супермаркету?

- Я не епідеміолог, а клініцист. Ми включаємось, коли вже людина захворіла, а ми її лікуємо.

Ці обмежувальні заходи – так, напевно, вони десь занадто посилені. Але мені здається, нам потрібно запастися терпінням, щоб цей період пройти. Те, що зараз видається надмірним, згодом дасть більший результат, ніж якщо б ми сьогодні-завтра дещо послабили карантин. Тим більше, якщо врахувати імунітет наших людей. Ви ж знаєте, як у нас дотримуються карантину. Я кожен день їду на роботу – і бачу: місто як жило, так і продовжує жити своїм життям.

Для мене в цьому плані безумовним прикладом є німці. У мене знайомий живе в Німеччині, він розповідає, що там народ куди більш дисциплінований у дотриманні карантину. Хотілося б більше брати приклад з них, з такої їх педантичності, дисципліни.

Тому в моїй родині ми самі себе обмежуємо. Без потреби нікуди не виходимо. Не спілкуємося з друзями, окрім як телефоном. Жодних гостей. Нещодавно у моєї дружини був День народження – ми святкували його у вузькому сімейному колі.

Потрібно просто трошки терпіння. Ми все подолаємо – і далі все буде добре.

Тим, хто живе у приватному секторі – безумовно, легше. Вони хоча б у двір можуть вийти. А ось людям, які живуть у багатоквартирних будинках, я б рекомендував зайвий раз не виходити на вулицю. Якщо ж вийти необхідно – застосовуйте найсуворіші заходи безпеки, одягайте маски, намагайтеся по мінімуму торкатися чогось руками в під'їзді і не чіпайте обличчя.

- У всьому світі зараз посилено шукають вакцину від коронавірусу нового типу. І по крупинці з'являються якісь рекомендації з приводу того, що робити, щоб хоча б теоретично знизити ризик захворіти COVID-19. Наприклад недавно екскерівник Центру контролю і профілактики захворювань США доктор Том Фріден висловив цікаву гіпотезу, що одним з факторів, які можуть допомогти людині у певній мірі убезпечитися від коронавірусу, може бути вітамін Д – через його сприятливий вплив на імунітет. Чи справді вітамін Д, який ми звикли асоціювати, перш за все, зі зміцненням кісток, може і імунітет посилювати?

- Так, дійсно, з 1930-х років основною відомою нам фізіологічною функцією вітаміну Д була його участь у забезпеченні нормального стану кісткової тканини. Дефіцит вітаміну Д дійсно міг призводити до серйозних порушень опорно-рухового апарату: у дітей розвивався рахіт, у дорослих – остеопороз.

Але за останні роки було відкрито безліч раніше невідомих функцій цього вітаміну. І одна з них – забезпечення нормальної діяльності системи імунітету.

- Яким чином?

- "Сонячний вітамін" використовують клітини крові – лейкоцити. Саме вони відповідають за вроджений і адаптивний імунітет, і допомагають боротися з зовнішніми і внутрішніми загрозами, такими як віруси, бактерії, навіть ракові клітини. На сьогоднішній день відомо, що вітамін Д стимулює вироблення ендогенних антитіл, "внутрішніх антибіотиків", таких як кателіцидин і дефензин, які мають противірусну та антибактеріальну дію.

Можна також сказати, що вітамін Д виступає як комплексний регулятор вродженого і набутого імунітету з унікальною здатністю допомагати підвищувати антибактеріальну і противірусну відповідь організму.

І це дуже важливо у роботі лікаря-інфекціоніста. Практично всі інфекційні захворювання супроводжуються певним імунодефіцитом. Результати останніх фундаментальних клінічних досліджень показали, що хронічні запалення, які виникають на тлі дефіциту вітаміну Д, значно знижують резистентність (опірність – ред.) організму до таких захворювань як туберкульоз, хронічні захворювання легень, різні вірусні захворювання, включаючи вірусний гепатит і гострі респіраторні захворювання.

До речі, ми не повинні забувати і про сезонність таких захворювань як, ГРЗ та грип. Саме зниження рівня вітаміну Д через зменшення сонячного світла в зимові місяці пов'язують із підвищенням захворюваності на ці інфекційні хвороби. Адже якщо взяти, наприклад, Індію, де сонця багато круглий рік – там сезонність грипу або туберкульозу відсутня.

- Ви назвали всі захворювання, які супроводжуються дефіцитом вітаміну Д?

- Така кореляція часто зустрічається також в групі герпес-вірусних інфекцій, таких як Епштейн-Барр, цитомегаловірусна інфекція. Ураження організму найпростішими – лямбліями, хламідіями – теж супроводжується зниженням імунітету.

Але найбільш очевидно це у випадку з ГРВІ та грипом. Останні дослідження показують стійку кореляцію між низьким рівнем вітаміну Д і сприйнятливістю людей до цих захворювань.

І у своєму інтерв'ю доктор Том Фріден дійсно прийшов до висновку, що більш високий рівень смертності від COVID-19 спостерігався якраз серед літніх людей і людей з хронічними захворюваннями. Вони входили до групи ризику за ослабленою імунною системою. А дефіцит вітаміну Д як раз і є одним з факторів, який послаблює імунітет. І він же, відповідно, може допомогти зміцнити імунну систему. Особливо – у людей із таким діагнозом.

- Виходить, поповнювати дефіцит вітаміну Д в організмі доцільно не тільки з профілактичною метою, але і тоді, коли людина вже захворіла на будь-яке інфекційне захворювання?

- В основному, вітамін Д застосовується з профілактичною метою. І навряд чи хто візьме на себе сміливість стверджувати, що він здатний вилікувати від будь-яких хвороб.

Але є безліч досліджень на користь того, що прийом вітаміну Д допомагає не захворіти.

Наприклад, у Норвегії порівняли сезонність смертей від грипу і пневмонії з рівнем вітаміну Д у плазмі – і встановили, що смертність пов'язана з низьким рівнем вітаміну Д. А в Фінляндії проводили дослідження з залученням 164 молодих військовослужбовців – і прийшли до висновку, що прийом вітаміну Д має профілактичний ефект при інфекціях дихальних шляхів. В Японії ж проводили дослідження за участю школярів. Їм давали вітамін Д з грудня по березень – і зафіксували, що діти, які вживали цей вітамін, хворіли удвічі менше, ніж їх однолітки.

Останнє цікаве дослідження проводилося в Великобританії. У ньому брали участь близько 7 тисяч респондентів одного року народження – 1958-го. У цих людей вимірювали рівень вітаміну Д. У результаті вчені встановили практично лінійний зв'язок між рівнем вітаміну Д і сезонними інфекціями, яким ці люди піддавалися. Більш того, при повторенні дослідження із залученням цих же людей з'ясувалося, що навіть невелике збільшення концентрації вітаміну Д (в межах 10 одиниць) знижувало ризик розвитку ГРВІ на 7%. Відповідно, підвищення на 20 одиниць. призводило до 14% зниження ризику і так далі.

Так що я говорив би про профілактичну дію вітаміну Д. Хоча багато робіт наших українських вчених свідчать про включення вітаміну Д у комплексну терапію певних захворювань. У тому числі – гепатиту С. Як з'ясувалося, при хронічному гепатиті С низька концентрація вітаміну Д асоціювалася з більш вираженим ускладненнями для печінки.

- Основне джерело надходження вітаміну Д в організм - сонячні промені. Чи вистачає сонця в наших широтах, щоб ми могли отримувати достатню кількість цього вітаміну? Чи все-таки варто задуматися про пошук додаткових джерел?

- Дійсно, ми задаємося питанням, наскільки важливо забезпечити організм вітаміном Д в Україні. Моя думка - це надзвичайно важливо! Тому що в нашій країні дефіцит вітаміну Д відчуває 95% населення. Тобто достатній рівень вітаміну зустрічається всього у 5 осіб зі 100. Це дані великого популяційного дослідження, яке проводилося в Україні в 2012 році. Його результати опубліковані, вони є у відкритому доступі.

Причому рівень дефіциту вітаміну Д в нашій країні такий, що, всупереч поширеній думці, достатню кількість цього вітаміну ми не отримуємо навіть влітку, коли сонце начебто найбільш активне. Середній рівень вітаміну Д у нашій країні становить близько 40 наномоль на літр - при тому, що організму необхідно практично вдвічі більше.

- А чим викликана така ситуація?

- Вся справа в тому, що десь близько 90% вітаміну Д в організм надходить під дією сонячних променів. Якщо бути більш точним – завдяки потраплянню ультрафіолету типу Б на шкіру. Так ось, за твердженням експертів, особливості географічного розташування України є такими, що інтенсивність ультрафіолету цього типу для синтезу вітаміну Д достатня лише в період з кінця травня по серпень. Більш того, важливий навіть час доби. Вітамін Д під впливом ультрафіолету синтезується максимально добре з період з 10 ранку до 15 години дня.

Щоб отримати добову дозу вітаміну Д, людині достатньо у цей період проводити на сонці близько 15-20 хвилин – без сонцезахисного крему і у відкритому одязі.

Здавалося б, що може бути простіше? Але не в умовах сучасного життя. Адже в робочі дні в цей час більшість з нас перебуває на роботі, в офісі, в транспорті. Крім того, діловий стиль передбачає носіння закритого одягу. До того ж, більшість людей користуються сонцезахисним кремом, а він практично на 95% знижує засвоюваність ультрафіолету.

Ну і, нарешті, загазованість атмосфери різними викидами заводів великих міст також виступає, я б сказав, щитом на шляху ультрафіолету. І зводить синтез вітаміну Д в організмі практично до нуля.

І це ж не тільки в Україні так. Дефіцит вітаміну Д фіксується і у більш сонячних та спекотних країнах. Наприклад, в Австралії він зустрічається у третини населення. Це, звичайно, не наші 95%, але теж не мало.

- Що з цим робити? Які дози вітаміну Д потрібні організму і де його брати в такому випадку?

- Єдиним способом, на мою думку, в такій ситуації є споживання існуючих на сьогоднішній день хороших дієтичних добавок.

- А вживаючи певні продукти, ми не зможемо заповнити дефіцит вітаміну Д?

- Це не зовсім так. Дійсно, є багаті вітаміном Д продукти: масло печінки тріски і палтуса, морські водорості, жирна риба (лососеві, оселедець, сардини, вугор). Трохи менше цього вітаміну міститься в яловивц печінці і жовтках, а також в деяких видах грибів.

За допомогою цих продуктів ми можемо лише підтримувати рівень вітаміну Д у нормі. Але не заповнити дефіцит. Тому що для нашого, не надто сонячного регіону добова потреба вітаміну Д становить близько 1000-2000 міжнародних одиниць. І щоб задовольнити добову потребу за допомогою одних тільки продуктів, нам довелося би харчуватися, як персонаж одного відомого літературного твору. І щоранку з'їдати, скажімо, пів кіло жирної скумбрії. Або 10 кг сиру. Або 18 яєць. Або кілограм білих грибів. Або випивати близько 20 л незбираного молока...

Зрозуміло, що ніхто цього робити не буде.

Багато терапевтів і дієтологів як варіант пропонують застосування риб'ячого жиру. Але без чіткої стандартизації – не зрозуміло, яка доза вітаміну Д там міститься. Та й той, хто хоч раз в житті його пробував і пам'ятає його запах, буде шукати будь-який інший спосіб запастися вітаміном Д, окрім цього.

Тому я і вважаю прийом дієтичних добавок вітаміну Д єдиним способом заповнити його дефіцит в Україні.

- На що варто звернути увагу при виборі таких добавок?

- Я звертаю увагу на концентрацію. Достатня концентрація в наших реаліях – щонайменше 2000 міжнародних одиниць. Особисто я щодня приймаю препарат "Декап" - там саме така концентрація.

При цьому, прийом подібних добавок вкрай важливий саме в осінньо-зимовий період, в "застудний сезон", коли імунна система схильна до максимальних навантажень. Коли вже стає важко працювати, коли підвищується ризик розвитку ГРВІ та грипу, а потім приєднуються ще такі інфекції як COVID-19 – ми зобов'язані стежити за своїм організмом, за своїм імунітетом.

- Як зрозуміти, що тобі точно не вистачає вітаміну Д? Здавати якісь аналізи?

- Зовсім не обов'язково відразу бігти в лабораторію і здавати аналізи. Тим більше, що це коштує грошей. Ми повинні пам'ятати, що такий дефіцит є у 95 осіб зі 100. І симптомами того, що ви входите в цю кількість, є, по-перше, часті застуди. Тому що коли лейкоцитам не вистачає вітаміну Д – вони погано борються з вірусами, з бактеріями. Ще однією суб'єктивною ознакою може бути поганий настрій – адже саме нормальний рівень вітаміну Д безпосередньо впливає на синтез серотоніну, гормону щастя.

Слабкі крихкі кістки, часті хвороби зубів можуть бути ознакою дефіциту вітаміну Д. Навіть біль у м'язах, судоми теж можуть бути симптомом такого дефіциту, адже вітамін Д добре покращує частоту і силу м'язових скорочень...

При цьому пам'ятайте: важлива не стільки доза вітаміну Д, скільки досягнення і утримання його нормального рівня. Тому деяким групам населення може знадобитися більш високі дози. Наприклад, людям з ожирінням, що приймають препарати, які знижують рівень вітаміну Д (глюкокортикоїди), хворим на цукровий діабет або тим, хто вимушено практично не може бувати на сонці. Для цих категорій рекомендовані дози – вище 5000 міжнародних одиниць.

Так що дотримуємося всіх правил гігієни, дисципліновано самоізолюємося на період карантину, використовуємо профілактику у вигляді вітаміну Д – і переживемо нинішній небезпечний період.

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