Коронавірус дістався Європи: стало відомо про першу жертву

Перша смерть від коронавірусу зафіксована в Європі. Жертвою хвороби став літній турист з Китаю, який помер в одній з лікарень Франції.

Міністр охорони здоров'я Франції Аньєс Бузін розповіла, що 80-річний чоловік прибув до Франції 16 січня з китайської провінції Хубей. 25 січня він був поміщений у карантин в одну з лікарень Парижа, передає BBC.

За словами міністра охорони здоров'я Франції, турист кілька днів перебував у критичному стані, після чого помер від легеневої інфекції через коронавірус.

50-річна донька туриста, яка подорожувала разом з ним і в якої також виявили коронавірус, продовжує лікування і незабаром може покинути шпиталь.

З 11 підтверджених випадків зараження коронавірусом у Франції шестеро людей залишаються в лікарні, їх стан залишається стабільним. Крім 50-річної китаянки, інші п'ятеро - громадяни Великобританії, які заразилися вірусом у шале на гірськолижному курорті Контаміна-Монжуа.

Даний летальний випадок став першою смертю від коронавірусу за межами Азії і першою в Європі.

Раніше було зареєстровано тільки три випадки смерті від коронавірусу за межами материкового Китаю - в Гонконзі, на Філіппінах і в Японії.

tvc.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радник Всесвітньої організації охорони здоров'я, відомий вірусолог Айра Лонджин заявив, що заразитися коронавірусом можуть дві третини населення планети.

У Китаї в результаті спалаху коронавірусу померли вже 1523 людини. Тільки за останню добу кількість жертв збільшилася на 143. У столиці провінції Хубей введені жорсткі обмеження.

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