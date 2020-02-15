Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини здоров'я

Коронавірус дістався Європи: стало відомо про першу жертву

1.2т
Читати матеріал російською

Перша смерть від коронавірусу зафіксована в Європі. Жертвою хвороби став літній турист з Китаю, який помер в одній з лікарень Франції.

Міністр охорони здоров'я Франції Аньєс Бузін розповіла, що 80-річний чоловік прибув до Франції 16 січня з китайської провінції Хубей. 25 січня він був поміщений у карантин в одну з лікарень Парижа, передає BBC.

За словами міністра охорони здоров'я Франції, турист кілька днів перебував у критичному стані, після чого помер від легеневої інфекції через коронавірус.

Новини
Чоловіки більш уразливі: з'ясувався несподіваний нюанс про коронавірус

50-річна донька туриста, яка подорожувала разом з ним і в якої також виявили коронавірус, продовжує лікування і незабаром може покинути шпиталь.

З 11 підтверджених випадків зараження коронавірусом у Франції шестеро людей залишаються в лікарні, їх стан залишається стабільним. Крім 50-річної китаянки, інші п'ятеро - громадяни Великобританії, які заразилися вірусом у шале на гірськолижному курорті Контаміна-Монжуа.

Даний летальний випадок став першою смертю від коронавірусу за межами Азії і першою в Європі.

Новини
Спалах смертельного коронавірусу: в Ужгороді китаєць "здався" медикам

Раніше було зареєстровано тільки три випадки смерті від коронавірусу за межами материкового Китаю - в Гонконзі, на Філіппінах і в Японії.

Коронавірус дістався Європи: стало відомо про першу жертву

tvc.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радник Всесвітньої організації охорони здоров'я, відомий вірусолог Айра Лонджин заявив, що заразитися коронавірусом можуть дві третини населення планети.

У Китаї в результаті спалаху коронавірусу померли вже 1523 людини. Тільки за останню добу кількість жертв збільшилася на 143. У столиці провінції Хубей введені жорсткі обмеження.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Павло Заяц
Тема
Коронавірус
Місце
Франція Париж
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини