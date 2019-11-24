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Комаровський розповів, як розпізнати пневмонію без кашлю

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Доктор Євген Комаровський розповів, як розпізнати пневмонію у дитини, якщо немає одного із симптомів – кашлю.

На своїй сторінці в Instagram педіатр озвучив інші симптоми, на які варто звернути увагу.

Комаровський відзначив, що крім кашлю у дитини може спостерігатися прискорене дихання, млявість, блідість шкіри, підвищена стомлюваність. Також може видати пневмонію температура: на градуснику 37,3, а пацієнтові погано, як при 39.

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"Головне, що ви повинні розуміти: дуже часто пневмонія проявляє себе не кашлем, а тим, що мама, краще за всіх відчуває свою дитину, характеризує короткою фразою: "щось не так, як завжди". Саме мама, чітко знає, як дитина зазвичай їсть, грає, бігає, дивиться, перша помітить зміни в його поведінці і стані. Ось це "щось не так" не обов'язково має включати в себе кашель, іноді навіть пояснити складно – наприклад "очі сумні", але мама чітко відчуває нетиповість ситуації ", – пояснив лікар.

Питання: Доброго дня, доктор. Питання наболіле - як можна розпізнати пневмонію, якщо немає кашлю? У наших знайомих таке було: дивом виявили, тому що пішли планово до лікаря, він послухав і направив на рентген. Як уберегти дитину від страшної хвороби, адже іноді від пневмонії згорають за кілька днів? .. ⠀ Відповідь: Теоретично дійсно буває таке - пневмонія без кашлю. Звертайте насамперед увагу на прискорене дихання, підвищену стомлюваність, млявість і блідість шкіри. Ось ці симптоми дуже небезпечні. І ще що дуже характерно для запалення легенів - погіршення після поліпшення. Також саме для пневмонії характерно невідповідність температури тіла і загального стану: ніби як все 37,3, а так погано, як при 39 градусах - дитина млявий, блідий, ніякої ... Ось на такі симптоми звертайте увагу. ⠀ Головне, що ви повинні розуміти: дуже часто пневмонія проявляє себе не кашлем, а тим, що мама, краще за всіх відчуває свою дитину, характеризує короткою фразою: "щось не так, як завжди". Саме мама, чітко знає, як дитина зазвичай їсть, грає, бігає, дивиться, перша помітить зміни в його поведінці і стані. Ось це "щось не так" не обов'язково має включати в себе кашель, іноді навіть пояснити складно - наприклад "очі сумні", але мама чітко відчуває нетиповість ситуації. Ось якщо закрався така підозра - "щось не так, як завжди", не бійтеся показати дитину лікарю. ⠀ # докторкомаровскій # вопросЕОК # вопросответ # пневмонія # діти # батьківство # хвороба # діагноз

Допіс, Поширення Доктор Комаровський (@doctor_komarovskiy)

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар-педіатр Євген Комаровський заявив, що в Україні залишилося максимум десять доз сироватки проти дифтерії, спалах якої спостерігається останнім часом.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Євген Комаровський
Теги
хвороба медицина
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