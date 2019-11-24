Комаровський розповів, як розпізнати пневмонію без кашлю

Доктор Євген Комаровський розповів, як розпізнати пневмонію у дитини, якщо немає одного із симптомів – кашлю.

На своїй сторінці в Instagram педіатр озвучив інші симптоми, на які варто звернути увагу.

Комаровський відзначив, що крім кашлю у дитини може спостерігатися прискорене дихання, млявість, блідість шкіри, підвищена стомлюваність. Також може видати пневмонію температура: на градуснику 37,3, а пацієнтові погано, як при 39.

"Головне, що ви повинні розуміти: дуже часто пневмонія проявляє себе не кашлем, а тим, що мама, краще за всіх відчуває свою дитину, характеризує короткою фразою: "щось не так, як завжди". Саме мама, чітко знає, як дитина зазвичай їсть, грає, бігає, дивиться, перша помітить зміни в його поведінці і стані. Ось це "щось не так" не обов'язково має включати в себе кашель, іноді навіть пояснити складно – наприклад "очі сумні", але мама чітко відчуває нетиповість ситуації ", – пояснив лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар-педіатр Євген Комаровський заявив, що в Україні залишилося максимум десять доз сироватки проти дифтерії, спалах якої спостерігається останнім часом.

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