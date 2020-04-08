Комаровський розповів, коли буде пік коронавірусу в Україні

Відомий доктор Євген Комаровський заявив, що дізнатися чи буде в Україні пік захворювання коронавірусом або він вже минув, можна буде протягом наступних двох тижнів.

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Про це він розповів У інтерв'ю "Гордону". За його словами, найближчі два тижнів будуть вирішальними. Разом з тим, за його словами, є ймовірність того, що об'єктивної ситуації із захворюваннями СOVID-19 українці так і не дізнаються.

Він підкреслив, що в країні є проблеми з кількістю і якістю тестів на визначення коронавірусу.

"Найближчі два тижні покажуть. Найближчі два тижні будуть вирішальними. Але є враження, що ми все ж об'єктивної картини не дізнаємося. Якщо не буде масового мору, то об'єктивної картини ми не дізнаємося. Тому що все-таки з тестуванням кого треба у нас проблеми. І якість тестів теж проблемне. І лабораторія, яка може нормальні тести робити, одна на країну", – сказав Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Комаровський заявив, що введення тотального карантину через коронавірус ставить під загрозу існування України як держави.

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