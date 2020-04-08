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/ Новини здоров'я

Комаровський розповів, коли буде пік коронавірусу в Україні

6.2т
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Відомий доктор Євген Комаровський заявив, що дізнатися чи буде в Україні пік захворювання коронавірусом або він вже минув, можна буде протягом наступних двох тижнів.

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Про це він розповів У інтерв'ю "Гордону". За його словами, найближчі два тижнів будуть вирішальними. Разом з тим, за його словами, є ймовірність того, що об'єктивної ситуації із захворюваннями СOVID-19 українці так і не дізнаються.

Він підкреслив, що в країні є проблеми з кількістю і якістю тестів на визначення коронавірусу.

Комаровський розповів, коли буде пік коронавірусу в Україні

"Найближчі два тижні покажуть. Найближчі два тижні будуть вирішальними. Але є враження, що ми все ж об'єктивної картини не дізнаємося. Якщо не буде масового мору, то об'єктивної картини ми не дізнаємося. Тому що все-таки з тестуванням кого треба у нас проблеми. І якість тестів теж проблемне. І лабораторія, яка може нормальні тести робити, одна на країну", – сказав Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Комаровський заявив, що введення тотального карантину через коронавірус ставить під загрозу існування України як держави.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Светлова Анастасия
Светлова Анастасия
Люди, пожалуйста, слушайте рекомендации. Не выходите на улицу без крайней необходимости! При посещении общественных мест для лучшей защиты используйте также местные антисептики для носа и глаз. Окомистин - универсальный антисептик мирамистин при гриппе и ОРВИ, который можно можно применять детям с рождения, беременным женщинам, пожилым людям. Будьте здоровы!
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коршун федот
коршун федот
Плять! камаровский все знает. Почему он еще не министр здравохранения ИЗРАИЛЯ???
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
И без этого сопливого болтуна понятно, когда будет пик коронавируса в той или иной стране на основе данных развития ситуации в Китае и Италии и прогноза.
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