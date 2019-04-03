Комаровський назвав несподівану небезпеку аскорбінової кислоти

Великі дози аскорбінової кислоти (вітаміну С) сприяють утворенню каменів у нирках.
Про це повідомив лікар Євген Комаровський на сторінці в Іnstagram, зазначивши, що основне показання до лікувального застосування аскорбінки - цинга.
"До теперішнього часу існує практика використання великих доз аскорбінової кислоти для лікування багатьох хвороб. Ефективність такого лікування не доведена", - зазначив він.
За словами лікаря, імунітет зміцнюється не вітаміном С, а свіжим повітрям і руховою активністю.
"Щоб не допустити дефіциту вітаміну С, слід використовувати не таблетки, а свіжі, термічно не оброблені овочі, фрукти, ягоди", - наголосив Комаровський.
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При цьому він додав, що дефіцит вітаміну С призводить до розхитування і випадання зубів, набухання і кровоточивості ясен, повільного загоєння ран - все це основні симптоми цинги - захворювання, пов'язаного з нестачею або відсутністю аскорбінової кислоти.
"Потреба у вітаміні С значно збільшується в холодну пору року, при дефіциті в організмі заліза і білка, при інфекційних захворюваннях взагалі і при діареї зокрема", - підсумував лікар.
Аскорбінова кислота, аскорбінова кислота, вітамін С - ці слова неодноразово чує кожна доросла людина. Мало хто знає, навіщо вона потрібна організму, але народний поголос і телевізійна реклама стверджують, що вітамін С "дуже зміцнює імунітет". ⠀ Як наслідок - дорослі мами і тата, за своєю ініціативою або надивившись телевізора, годують дітей аскорбінової кислотою. ⠀ Інформація: ⠀ • дефіцит вітаміну С призводить до розхитування і випадання зубів, набухання і кровоточивість ясен, повільного загоєнню ран - все це основні симптоми цинги - захворювання, пов'язаного з нестачею або відсутністю аскорбінової кислоти; ⠀ • потреба у вітаміні С значно збільшується в холодну пору року, при дефіциті в організмі заліза і білка, при інфекційних захворюваннях взагалі і при діареї зокрема; ⠀ • дефіцит вітаміну С може супроводжуватися анемією; ⠀ • аскорбінова кислота руйнується при нагріванні. Це створює ризик гіповітамінозу у дітей, які перебувають на штучному вигодовуванні, за умови, що їх матері порушують правила приготування сумішей (перегрівають); ⠀ • основне показання до лікувального застосування аскорбінової кислоти - цинга. Ніякого іншого лікувального дії у вітаміну С немає; ⠀ • щоб не допустити дефіциту вітаміну С, слід використовувати не таблетки, а свіжі, термічно не оброблені овочі, фрукти, ягоди; ⠀ • імунітет зміцнюється НЕ вітаміном С, а свіжим повітрям і руховою активністю; ⠀ • до теперішнього часу існує практика використання великих доз аскорбінової кислоти для лікування багатьох хвороб. Ефективність такого лікування не доведена; ⠀ • доведено, що великі дози вітаміну С сприяють утворенню каменів у нирках. ⠀ *** ⠀ Дана публікація являє собою адаптований до формату Instagram фрагмент нової книги Є. О. Комаровського "365 рад на перший рік життя вашої дитини". ⠀ # докторкомаровскій # 365советов # аскорбінка # вітаміни # цинга # імунітет
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