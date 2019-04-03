Комаровський назвав несподівану небезпеку аскорбінової кислоти

Великі дози аскорбінової кислоти (вітаміну С) сприяють утворенню каменів у нирках.

Про це повідомив лікар Євген Комаровський на сторінці в Іnstagram, зазначивши, що основне показання до лікувального застосування аскорбінки - цинга.

"До теперішнього часу існує практика використання великих доз аскорбінової кислоти для лікування багатьох хвороб. Ефективність такого лікування не доведена", - зазначив він.

За словами лікаря, імунітет зміцнюється не вітаміном С, а свіжим повітрям і руховою активністю.

"Щоб не допустити дефіциту вітаміну С, слід використовувати не таблетки, а свіжі, термічно не оброблені овочі, фрукти, ягоди", - наголосив Комаровський.

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При цьому він додав, що дефіцит вітаміну С призводить до розхитування і випадання зубів, набухання і кровоточивості ясен, повільного загоєння ран - все це основні симптоми цинги - захворювання, пов'язаного з нестачею або відсутністю аскорбінової кислоти.

"Потреба у вітаміні С значно збільшується в холодну пору року, при дефіциті в організмі заліза і білка, при інфекційних захворюваннях взагалі і при діареї зокрема", - підсумував лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фітнес-тренер Аніта Луценко розповіла про правильний вибір вітамінів для різноманітного раціону.

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