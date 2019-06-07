Комаровський назвав найнебезпечніший час для перебування на сонці

Лікар Євген Комаровський повідомив, що найнебезпечніші години для перебування під сонцем – з 10 ранку до 16 полудня.

На офіційній сторінці в Instagram Комаровський розмістив зображення з рекомендаціями й пояснив, що в цей час бажано залишатися в приміщенні.

Комаровський назвав найнебезпечніший час для знаходження на сонці детскийвопрос.рф

За словами лікаря, якщо все ж виникла потреба вийти на вулицю, то не можна забувати про сонцезахисний крем, потрібно надягати легкий одяг з довгими рукавами, а також варто залишатися в тіні.

Скріншот

Як раніше писав OBOZREVATEL, лікарський препарат пантенол категорично не можна застосовувати для лікування опіків – в перші дні він тільки негативно діє на рану.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся