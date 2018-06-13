Коли запрацює закон про трансплантацію? Кардіохірург дав невтішний прогноз

Закон про трансплантацію, прийнятий Верховною Радою 17 травня, на практиці запрацює тільки через два-три роки.

"Закон вийшов досить компромісний, в ньому є значний поступ в організаційному плані, тому що згідно з цим законом створюється координаційна рада при МОЗ, яка вже буде керувати всім процесом, мати банк даних і робити підбір донорів, керувати всім організаційним процесом", - сказав в коментарі OBOZREVATEL директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України Борис Тодуров.

З позитивного кардіохірург наголошує на тому, що людині дається можливість за життя висловити свою згоду на вилучення органів у письмовому вигляді і зареєструвати свою згоду або в паспорті, або в правах.

"Але, реально таких людей набереться не дуже багато, і в найближчі два-три роки ми не думаємо, що щось радикально зміниться в кількості донорів. Ми все-таки розраховували на те, що закон буде прийнятий як в Білорусії, або як в Австрії з презумпцією згоди, і це дасть дійсно якийсь новий поштовх для трансплантології", - пояснив Тодуров.

За його словами, закон хороший хоч тим, що в ньому хоч щось хороше з'явилося, але в найближчі два-три роки в трансплантології нічого не зміниться.

"Я думаю, що за два-три роки буде якесь накопичення тих людей, які дали прижиттєву згоду в паспорті або правах, і відсоток цих людей за два-три роки набереться, може 10-15% від всієї популяції, які дадуть можливість в якомусь невеликому відсотку випадків отримувати донорські органи вже від цих людей", - пояснив він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, прийняття нового закону про трансплантацію органів в Україні викликало бурхливе обговорення в мережі. Українці переконані, що це покладе початок революційних змін, які допоможуть рятувати життя тяжкохворих людей.