Коли і як потрібно мити руки правильно

Є ряд правил, які потрібно пам'ятати і дотримуватися під час миття рук, щоб максимально убезпечити себе від шкідливих бактерій.

Про це професійний керівник з профілактики та контролю інфекцій у Королівському коледжі медсестер Роуз Галлахер розповіла The Guardian.

Відзначається, що на руках людини збирається найбільше бактерій, які потрапляють на шкіру через контакт з поверхнями, - при попаданні всередину організму вони можуть викликати серйозні проблеми зі здоров'ям.

Зокрема, потрібно обов'язково мити руки кожен раз після відвідування туалету, зміни підгузника, тампона або прокладки, перед їжею, початком приготування їжі і, особливо, контактом з сирим м'ясом.

Часто небезпечні бактерії можуть потрапляти на шкіру після поїздок в громадському транспорті.

Для миття рук краще за все використовувати проточну воду, але підійде і миска з водою. Мило потрібно нанести на вологі руки, спочатку промити долоні, після чого сплести пальці обох рук і протерти шкіру з милом, пройтися по кінчику кожного пальця.

Саме в процесі тертя шкіри і шкіру з милом створюється піна і видаляються бактерії.

Змив піну, руки потрібно ретельно висушити, не забувши ділянки між пальцями. При використанні паперових рушників викидати їх потрібно акуратно, не торкаючись сміттєвого бака. Рушники для рук потрібно міняти двічі в тиждень.

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