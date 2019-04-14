Кліщі атакують українців: лікар пояснив, як уберегтися

В Україні з першим потеплінням почався сезон кліщів, перші жертви їхніх укусів вже звертаються до лікарів.

Яку небезпеку несуть укуси кліщів і як від них захиститися, розповів в ефірі ObozTV лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв.

За словами лікаря, сезон кліщів вже розпочався: "Як тільки потеплішає, сонце вийде, вони будуть активно виходити, тому що їхня активність залежить від температури. Уже перші вкушені пацієнти до нас почали звертатися. Ці кровососи чекають на нас завжди і всюди. У мене були пацієнти, коли людина нарвала квітів і принесла додому, і з цього букета виліз кліщ і вкусив бабцю, яка жила в квартирі і навіть не виходила з будинку".

Жигарев зазначив, що основна небезпека бути вкушеними підстерігає людей на пікніках, а особливо на традиційних травневих шашликах.

"Але не треба далеко їхати, в київському ботанічному саду дуже багато кліщів, там навіть висять транспаранти "Обережно, кліщі!" Посидьте п'ять хвилин на траві, і цього буде достатньо", – попередив він.

Медик пояснив, які інфекції можуть передавати паразити: "Для України характерна і небезпечна хвороба Лайма, також відома як кліщовий бореліоз. Набагато рідше зустрічається кліщовий енцефаліт – це поодинокі випадки за десятки років. А ось хвороба Лайма – це сотні хворих щороку".

"Ця інфекція добре лікується, але за однієї умови – якщо людина в перші дні звернулася за допомогою, і ми одразу призначаємо лікування. Оскільки це хвороба "трохи хронічна", немає гострих симптомів, щоб людина одразу бігла до лікаря. А якщо це трапиться на другий-третій місяць або через півроку, лікувати набагато складніше. Вона не призводить до летальних наслідків, але може провокувати різні інші хвороби – серця, суглобів", – розповів він.

За словами експерта, "від кліщового енцефаліту є більш-менш ефективні вакцини, а від хвороби Лайма – немає".

хвороба Лайма

Жигарев також дав рекомендації тим, кого вже вкусив кліщ. Він назвав неефективним популярний народний метод – заливання кліща олією, щоб той начебто "задихнувся".

"Не треба експериментувати, чимось його заливати, підпалювати тощо... Треба просто звернутися до лікаря. Якщо у вас є можливість протягом години звернутися за допомогою, краще нехай це зробить фахівець. Якщо ж ви в поході в горах і на 100 км нікого немає, краще витягти самому. Чим більше він сидить, тим більша ймовірність отримати якусь інфекцію", – розповів він.

"Якщо ви активна людина, ходите в походи і піддаєте себе ризику, є спеціальні "кліщодралки" у ветеринарних аптеках. Можна її придбати в похідну аптечку. Якщо немає, є дієвий народний метод – зробити зашморг. Берете цупку нитку, накидаєте на кліща, затягуєте обережно. Дуже обережно і ніжно його треба підтягувати, підкручувати і витягнути. Якщо зробити це різко, то він може частково залишитися, і це знову-таки провокує інфікування", – зазначив лікар.

Медик рекомендував не викидати такого кліща, а віднести його в медлабораторію на аналіз: "Ви будете знати, інфікований кліщ чи ні. Якщо ці дані будуть у доктора, він зможе вам допомогти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві охорони здоров'я України назвали чотири групи захворювань, які є головною причиною смертності людей в країні.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!