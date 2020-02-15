Китай запровадить смертну кару за поширення коронавірусу

У Китаї навмисне приховування симптомів коронавірусу COVID-19 прирівняли до тяжких злочинів, за які загрожує смертна кара.

Про це йдеться в опублікованій у суботу, 15 лютого, заяві китайського суду, передає DW.

Приховування історії своїх подорожей теж може вважатися кримінальним злочином. Людина, яка стала джерелом інфекції і спричинила поширення вірусу, буде звинувачена у створенні загрози суспільній безпеці. Вона може бути засуджена до 10-річного або довічного тюремного ув'язнення або до смертної кари.

Національна комісія з охорони здоров'я Китаю 15 лютого заборонила жителям з кашлем, температурою та іншими симптомами вірусного захворювання пересуватися країною в автобусах, поїздах і літаках. Крім того, всі громадяни, що повертаються додому після свят із зони осередку епідемії, мають залишатися вдома або під наглядом лікарів 14 днів, а ті, хто відмовляться від карантину, будуть покарані.

Багато виробництв у КНР так і не відкрилися після продовжених владою новорічних канікул. Заступник міністра транспорту Китаю Лю Сяомін повідомив, що кількість поїздок всередині країни становить п'яту частину нормального обсягу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радник Всесвітньої організації охорони здоров'я, відомий вірусолог Айра Лонджин заявив, що заразитися коронавірусом можуть дві третини населення планети.

У Китаї в результаті спалаху коронавірусу померли вже 1523 людини. Тільки за останню добу кількість жертв збільшилася на 143. У столиці провінції Хубей введені жорсткі обмеження.

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