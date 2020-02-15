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Китай запровадить смертну кару за поширення коронавірусу

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У Китаї навмисне приховування симптомів коронавірусу COVID-19 прирівняли до тяжких злочинів, за які загрожує смертна кара.

Про це йдеться в опублікованій у суботу, 15 лютого, заяві китайського суду, передає DW.

Приховування історії своїх подорожей теж може вважатися кримінальним злочином. Людина, яка стала джерелом інфекції і спричинила поширення вірусу, буде звинувачена у створенні загрози суспільній безпеці. Вона може бути засуджена до 10-річного або довічного тюремного ув'язнення або до смертної кари.

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Національна комісія з охорони здоров'я Китаю 15 лютого заборонила жителям з кашлем, температурою та іншими симптомами вірусного захворювання пересуватися країною в автобусах, поїздах і літаках. Крім того, всі громадяни, що повертаються додому після свят із зони осередку епідемії, мають залишатися вдома або під наглядом лікарів 14 днів, а ті, хто відмовляться від карантину, будуть покарані.

Багато виробництв у КНР так і не відкрилися після продовжених владою новорічних канікул. Заступник міністра транспорту Китаю Лю Сяомін повідомив, що кількість поїздок всередині країни становить п'яту частину нормального обсягу.

Китай запровадить смертну кару за поширення коронавірусу

pinterest.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радник Всесвітньої організації охорони здоров'я, відомий вірусолог Айра Лонджин заявив, що заразитися коронавірусом можуть дві третини населення планети.

У Китаї в результаті спалаху коронавірусу померли вже 1523 людини. Тільки за останню добу кількість жертв збільшилася на 143. У столиці провінції Хубей введені жорсткі обмеження.

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Тема
Коронавірус
Місце
Китай Ухань
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну вот смертная казнь а наши хотят привести сюда потенциально заражённых ещё и из уханя!!!!за такое нужно тоже судить!!!
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Китайцы молодцы и болт ложили что кому то в Европе или за океаном не нравится смертная казнь. В Украине то же давно пора ввести
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