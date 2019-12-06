Помирають дорослі та діти: Україна увійшла в топ-5 країн із захворюваності на кір

Україна потрапила на п'яте місце антирейтингу країн за рівнем захворюваності на кір.

Про це на своєму сайті повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я. Уточнюється, що в минулому році за показниками захворюваності на цей вірус Україну обійшли Демократична Республіка Конго, Ліберія, Мадагаскар і Сомалі.

На частку цих п'яти країн (включно з Україною) припала майже половина всіх випадків кору в світі.

Згідно з новими оцінками ВООЗ та Центрів Сполучених Штатів із контролю і профілактики захворювань (ЦКЗ), загалом у 2018 році від кору померло понад 140 тисяч осіб.

Крім того, спостерігається різке зростання захворюваності на кір в усьому світі, викликаний цілою низкою спалахів у всіх регіонах.

Більшість випадків із летальним результатом припадає на дітей у віці молодше 5 років. Для немовлят і маленьких дітей зараження на кір найбільш небезпечне, оскільки може призвести до таких ускладнень, як пневмонія й енцефаліт (запальне ураження головного мозку), а також до довічної інвалідності в результаті незворотних уражень головного мозку, сліпоти або втрати слуху.

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У 2018 році показники захворюваності на кір були найвищі в Демократичній Республіці Конго.

"Безпечна та ефективна вакцина від кору є в нас уже більше 50 років. Ці дані нагадують нам про те, що ця життєво важлива вакцина є нагальною – і абсолютно обґрунтованою – потребою кожної дитини, де б вона не жила. Ми зобов'язані переломити цю тенденцію і не допускати випадків смерті від причин, які можна попередити шляхом розширення доступу до вакцин і охоплення вакцинацією", – заявив керівник відділу ЦКЗ за прискореними заходами контролю за захворюваннями та епіднаглядом за хворобами, можна попередити за допомогою вакцин, і голова групи керівників Ініціативи із боротьби з кором та краснухою Роберт Лінкінс.

Ілюстрація. Кір ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні почастішали випадки захворювання на кір. Раніше лікар розповів про страшні ускладнення хвороби.

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зі свого боку заявила, що вірус кору може викликати так звану "імунну амнезію".

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