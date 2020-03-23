Карантин через коронавірус вдарив по українських дітях-діабетиках

Через карантин і закриття кордонів у зв'язку з пандемією коронавірусу українські діти з діабетом були позбавлені доступу до сучасних тестів для вимірювання рівня цукру.

Як пише ВВС, в Україні поширені глюкометри з тест-смужками, де кожен раз треба колоти палець. За добу дитині-діабетикові необхідно міряти рівень цукру до 10 разів.

Дітям-діабетикам колють пальчик 10 разів на день

Єдина альтернатива – замовляти з країн Європи малоінвазивні глюкометри, які дозволяють вберегти дитячі пальчики від болючих уколів.

Такий глюкометр складається з сенсора, який кріпиться на руці пацієнта і імплантується під шкіру один раз на два тижні, і зчитувача. Досить піднести до сенсора зчитувач, і він вже через кілька секунд покаже, який зараз показник цукру в крові.

Сучасні сенсори не вимагають уколів

В Україні ці пристрої не сертифіковані. Через коронавірус купити необхідні глюкометри вкрай важко.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що чекають, коли виробники самі звернуться в Україну для отримання сертифіката на глюкометри.

За офіційними даними відомства, на 2017 рік в Україні було 86 505 осіб хворих на діабет I типу, з них 9538 – діти до 17 років. Більш свіжої статистики у МОЗ немає.

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