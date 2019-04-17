Весна — время тепла, цветов и паники, когда люди срочно решают похудеть и сбросить все "накопленное" за зиму. Если вы действительно хотите привести себя в форму весной, то лучше начинать весной предыдущего года. Если год не заниматься собой, то наверстать физическую форму за месяц можно только ценой дополнительных потерь.

Истощение диетами — это долг, который вам придется отдавать своему организму, потому что жесткие диеты подрывают здоровье.

Если вы мало двигаетесь, переедаете, недосыпаете, вы деструктивно влияете на организм. А "быстрым похудением" просто наносите себе вред еще раз. Получается двойной удар.

Что не так с жесткими весенними диетами? Дело в том, что зимой мы едим пищу, богатую крахмалами и жирами. Едим блюда, в которых недостает свежей зелени, овощей и фруктов. Это истощает ресурсы организма. После зимы, когда нужно насыщать себя полезными продуктами, жесткая диета — худшее, что можно придумать. Она ведет к истощению, снижению физической и умственной работоспособности.

К тому же люди часто ограничивают себя в ценных продуктах, но не в силах отказаться от каких-то маленьких радостей. Например, отказываются от картошки, от мяса, от масла, но не могут отказаться от тортика или утреннего латте с сиропом. Это только усугубляет проблему.

Еще одно заблуждение — изматывать себя многочасовыми занятиями в спортзале. На самом деле, эффективны только те тренировки, к которым ваше тело адаптируется.

Мне очень нравится известная фраза: "Что нас не убивает, то делает нас сильнее". К сожалению, то, что нас убивает, часто убивает нас не мгновенно, а медленно. А мы смотрим на весы после многочасовой тренировки. Видим, как уходят килограммы и радуемся. Хотя изматывающими тренировками просто медленно убиваем свой организм.

Дело в том, что жировая ткань никогда не уходит быстро. Она уходит со скоростью примерно полкило в неделю. Когда человек загоняет себя жесткими тренировками, он теряет воду и мышечную массу, а жировая ткань остается на месте. А значит, процент жировой ткани в теле увеличивается. При том, что стрелка на весах показывает, как килограммы уходят.

Если вы теряете мышечную массу, то у вас становится меньше возможностей сжигать калории. А еще — меньше силы и меньше энергии. По сути, это значит, что ваш организм болеет.

Новини Как привести себя в форму за месяц без диет и голодовок

То, что делает нас сильнее — это то, к чему мы адаптируемся. Тренировки должны быть подобраны так, чтобы тело получало нагрузку, к которой будет адаптироваться. И не нужно заниматься по несколько часов, если вы не профессиональный спортсмен. Достаточно 45 минут, максимум — часа.

Ни один честный фитнес-тренер не будет вам предлагать какой-то короткий супербыстрый путь похудения. Но есть элементарные вещи, которые действительно приводят в форму. Не имеет значения: зимой или весной. Просто чем раньше начнете их делать, тем лучше.

1. Постарайтесь спать не меньше 7 часов

Важно организовать режим так, чтобы спать не меньше 7 часов. Сон помогает организму восстановиться и сбросить лишний вес, снижает стресс, нормализует работу нервной и эндокринной систем.

2. Перестаньте себя травить и кормите себя лучше

Нужно соблюдать простое правило — не есть токсичные вещи. Ограничить или полностью убрать сахар и все сахаросодержащие продукты, алкоголь, продукты с консервантами, которые к необходимой организму еде никакого отношения не имеют.

Попытайтесь организовать режим дня так, чтобы у вас было три приема пищи в день. Чтобы эти приемы включали в себя свежие овощи, фрукты и зелень. Начинайте с салата. Не забывайте его посыпать семенами, полить оливковым маслом. В рационе также должна быть белковая еда, которая поможет вашим мышцам адаптироваться к нагрузке. Например, нежирное мясо, рыба, яйца. И какая-то порция сложных углеводов, которые помогут поддерживать ваш уровень энергии. Например, бобовые, цельнозерновые злаки, гречка.

Остальные перекусы нужно убрать: сладкие газированные напитки, капучино, десерты в блестящих фантиках. Если после завтрака вы не можете дожить до обеда, вам не нужно перекусывать сладким батончиком. Вам нужно подумать, как изменить завтрак, чтобы не ходить голодными. Завтрак должен быть таким, чтобы вы комфортно чувствовали себя до обеда.

Убрать все лишнее и дать телу необходимое — это самая успешная тактика. Круглогодичная универсальная диета, которая действительно ведет тело к здоровью и похудению, а не истощает его.

3. Подарите своему телу регулярные физические нагрузки

Постарайтесь двигаться ежедневно. Когда можно пройтись пешком, нужно ходить пешком. Если есть шанс прогуляться или покататься на велосипеде, нужно это сделать. Будьте настолько активными, насколько возможно. Постарайтесь посещать как минимум три тренировки в неделю. Каждая из них должна содержать какой-то силовой компонент и компонент высокоинтенсивных интервальных упражнений. Короткие разнообразные тренировки будут поддерживать ваши мышцы и вашу эндокринную систему.

И пожалуйста, не привязывайтесь к стрелке весов после тренировок. Ваш вес может даже расти, когда ваша жировая ткань начинает уходить. Вес растет за счет того, что мышечная ткань плотнее жировой. Возможно, вес увеличится, но при этом вы будете лучше выглядеть и по одежде почувствуете, что худеете.

Не смотрите ни на кого, никто не может быть ориентиром. Единственный хороший ориентир — это вы сами. Каждый день, если вы все правильно делаете, вы должны становиться лучше. Должны становиться сильнее, выносливее, легче справляться с нагрузкой. Если вам все время тяжело, значит, вы не адаптируетесь, и нужно нагрузку снижать. Вам должно быть легче вставать утром, легче соблюдать режим.

Плохая новость — быстрых решений нет. Хорошая новость — достаточно маленьких усилий, и они могут приносить радость. Не надо изматывать себя фитнесом и жесткими диетами. Достаточно уделять правильным упражнениям 45 минут в день, кормить себя вкусной полезной едой и постараться высыпаться по ночам. Если вы это делаете, вам не придется весной срочно пытаться себя впихнуть в одежду или истощать тело жестким режимом, который только затруднит процесс похудения.

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