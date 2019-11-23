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Аніта Луценко
Аніта Луценко
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Как похудеть и больше не набирать вес: советы фитнес-тренера

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Какие правила помогу похудеть и не набирать еще больше, чем уже есть? А главное – стать более счастливым, да, это неизбежно)

1. Избегать чрезмерного потребления красного мяса, картофеля, обработанной пищи, масла, сладостей и десертов.

2. Ложиться спать в тот же день, когда и проснулись (до 12 часов ночи). Спать каждую ночь 7–8 часов (и желательно не больше).

3. Смотреть телевизор не более 1 часа в день. Просмотр ТВ и поправления связанны напрямую больше плохой еды попадает во время просмотра.

4. Уделять не менее 150 минут в неделю аэробным упражнениям "умеренно высокой" интенсивности. И это самое полезное, что вы вообще можете сделать именно для здоровья.

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5. Заменить напитки с сахаром на воду.

6. В неделю 2-4 часа иметь чистой ходьбы. Актуально для имеющих авто.

7. Соблюдать умеренность при потреблении алкоголя. Он сильно добавляет калорийности рациону и повышает аппетит.

8. Выполнять силовые упражнения не менее двух раз в неделю.

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Автор
Аніта Луценко Аніта Луценко
Теми
схуднення реальне схуднення
Особа
Аніта Луценко
Місце
Україна
Тег
схуднення
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